وضعیت مصدومان حادثه پلاسکو/اقدامات درمانی و بهداشتی در محل

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی با حضور در محل حادثه ساختمان پلاسکو اظهار کرد: همه نیروهای درمانی و بهداشت در حالت آمادهباش هستند. همکاران پزشکی و اورژانس آمادگی کامل دارند تا در صورت خروج افرادی که زیر آوار ماندهاند، خدمات لازم را ارایه دهند.
وی اظهار کرد: ۲۰ نفر تا کنون به بیمارستان منتقل شدهاند که حال یک نفرشان وخیم است. بقیه در شرایط خوبی به سر میبرند. برخی از مصدومان شکستگیهایی داشتند که اقدامات درمانی برای آنها در حال انجام است.
وزیر بهداشت افزود: به لحاظ درمانی و بهداشتی حادثه تحت کنترل است. امیدواریم تعداد افرادی که زیر آوار ماندهاند، کم باشد که در صورت خروج آنها، اقدامات درمانی برای آنها انجام میشود.
وی گفت: یک نفر در کماست و دو نفر دچار شکستگی شدند. در مورد فوتیها چیزی را قطعی اعلام نمیکنم اما در مجموع ۴۷ تن به صورت سرپایی درمان شدند.
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