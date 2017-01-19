جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون ۲۳ نفر از مصدومان که آتش نشان بودند به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: لحظات پایانی خاموش کردن آتش ناگهان انفجاری رخ داد که باعث تخریب ساختمان شد.

وی با اشاره به آمار دقیق آتش نشانان محبوس گفت: قطعا تعدادی از آتش نشانان محبوس هستند اما چون شیفت در حال جابجایی بود و از جبهه های مختلف آتش نشان اعزام شده بود عدد دقیقی نداریم.

وی با بیان این مطلب که متاسفانه مردم و آتش نشانان تاوان عده ای بی احتیاط را می دهند، گفت: بارها و بارها توصیه کردیم که چینش اجناس و سیم کشی این ساختمان اصلا استاندارد نیست اما گوش شنوا نیست.