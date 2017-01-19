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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۰۰

سخنگوی آتش نشانی:

مردم و آتش نشانان تاوان عده ای بی احتیاط را می دهند

مردم و آتش نشانان تاوان عده ای بی احتیاط را می دهند

سخنگوی آتش نشانی با بیان اینکه مردم و آتش نشانان تاوان عده ای بی احتیاط را می دهند، گفت: بارها و بارها توصیه کردیم که چینش اجناس و سیم کشی این ساختمان اصلا استاندارد نیست اما گوش شنوا نیست.

جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون ۲۳ نفر از مصدومان که آتش نشان بودند به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: لحظات پایانی خاموش کردن آتش ناگهان انفجاری رخ داد که باعث تخریب ساختمان شد.

وی با اشاره به آمار دقیق آتش نشانان محبوس گفت: قطعا تعدادی از آتش نشانان محبوس هستند اما چون شیفت در حال جابجایی بود و از جبهه های مختلف آتش نشان اعزام شده بود عدد دقیقی نداریم.

وی با بیان این مطلب که متاسفانه مردم و آتش نشانان تاوان عده ای بی احتیاط را می دهند، گفت: بارها و بارها توصیه کردیم که چینش اجناس و سیم کشی این ساختمان اصلا استاندارد نیست اما گوش شنوا نیست.

کد مطلب 3881721
سیامک صدیقی

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    نظرات

    • بی نام IR ۲۱:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
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      پاسخ
      مردم تاوان عده ای بی احتیاط را نمیدهند بلکه تاوان عدم قاطعیت مسؤولان را در برخورد با اهمال کاران و ولنگاران را میدهند در حقیقت بایدبا مسؤولانی که با قاطعیت این ساختمان را پلمب نکردند بر خورد کرد . آنانی که بیک تذکر شفاهی بسنده میکنند و میروند و پس از مدتها بدون پیگیری تأثیر تذکرشان دوباره میآیند و همان تذکر را تکرار میکنند و این دور باطل تا رخداد فاجعه ادامه می یابد .

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