۸۰ درصدساختمان های تهران مانند پلاسکو غیرایمن هستند

عباس اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت حادثه ساختمان پلاسکو، گفت: فرآیند ریزش این ساختمان، از نوع تخریب پیش رونده بود یعنی وجود یک مخزن ۲ هزار لیتری گازوییل در طبقه ۱۱ و انفجار آن عامل اصلی حادثه بود زیرا با این اتفاق وزن طبقات ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ به طبقه ۱۱ ریخته و بار ثقلی فراوان، موجب ریزش تمام طبقات شد.

وی ادامه داد: برای حفظ ایمنی ساختمان های بلند در سایر کشورها فرآیندی به نام مهندسی نگهداری طی می شود که در آن، افراد متخصص فعال در شرکت های ساختمانی به صورت ادواری وضعیت ایمنی ساختمان را کنترل می کنند ضمن اینکه این شرکت ها نماینده ای را هم در این ساختمان های بلند برای بررسی روزانه وضعیت ساختمان دارند و شرکت های بیمه براساس مطالعات این افراد، ساختمان را بیمه می کنند و این نوع بیمه سابقه ای ۱۰۰ ساله دارد.

به گفته این کارشناس صنعت ساختمان، در ایران بیمه ای با نام بیمه نگهداری ساختمان تعریف نشده است و در الزامات بیمه ساختمان ها هم چنین ماده ای وجود ندارد. علاوه بر این، در ایران به بحث نگهداری ساختمان ها اهمیت داده نمی شود اما در سایر کشورها، رشته ای به نام تعمیر و نگهداری ساختمان تدریس می شود.

اکبرپور اظهار داشت: شرکت های بیمه باید برای تصویب قانون نظارت بر ساختمان پس از ساخت و ساز پافشاری کنند تا شاهد بهبود شرایط ایمنی درساختمان ها باشیم.

وی تصریح کرد: با توجه به نحوه نامناسب ساخت و ساز در کشور، تقریبا تمامی ساختمان ها در معرض ریزش قرار دارند به عبارت دیگر، نبود ایمنی در ساختمان ها ربطی به سن بنا ندارد زیرا در پایتخت ساختمان هایی با عمر کمتر از ۲ سال هم وجود دارند که به علت عدم استفاده از مصالح مناسب، اتصالات نامناسب و ... غیرایمن هستند و شرایطی مشابه پلاسکو دارند.

این کارشناس حوزه ساختمان بیان کرد: در سایر کشورها، ساختمان های بلند با عمر بالای ۱۰۰ سال، همچنان مورد استفاده قرار می گیرند زیرا فرآینده نگهداری و تعمیر در این ساختمان ها به صورت مرتب انجام می شود.

تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد از ساختمان های بلند پایتخت در معرض خطر قراردارند زیرا امکانات لازم برای نگهداری آنها را نداریم و هیچ گونه فرآیند تعریف شده‌ای هم برای بازرسی مکرر آنها از لحاظ ایمنی وجود ندارد.

این عضو هیأت مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان با اشاره به وقوع زلزله احتمالی در تهران، افزود: درصورت وقوع زلزله، بیش از ۵۰ درصد ساختمان های تهران در معرض آسیب شدید قراردارند و فاجعه بزرگی رخ می دهد.

اکبرپور بیان کرد: متاسفانه بسیاری از واحدهای موجود در ساختمان های بلند که با کاربری تجاری و یا اداری مجوز پایان کار دریافت کرده اند، تغییر کاربری داده و به عنوان تولیدی مورد استفاده قرار می گیرند که این موضوع موجب ایجاد پدیده خستگی و فرسایش در ساختمان می شود و کنترل این موضوع، نیاز به بازرسی کارشناسان دارد.

به گفته این کارشناس حوزه ساختمان، اگر چه درفرآیند ساخت و ساز از سوی سازمان نظام مهندسی نظارت انجام می شود اما پس از ساخت و ساز نظارتی انجام نمی شود و الزامی هم در این زمینه وجود ندارد و سازوکار قانونی آن پیش بینی نشده است.