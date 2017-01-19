امضای دو سند همکاری صلح آمیز هسته ای میان ایران و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر بهروز کمال وندی معاون امور بین الملل و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران قرار داد فاز اول همکاری در زمینه تولید ایزوتوپ پایدار در چارچوب برجام در سایت فوردو و نقشه راه اجرای یادداشت تفاهم منقده در آبان ۱۳۹۳ برای همکاری در زمینه استفاده صلح امیز از انرژی هسته ای با روس اتم امضاء شد.

کمالوندی سه شنبه به دعوت نیکلای اسپاسکی، معاون امور بین الملل «روس اتم» به مسکو رفت.

همچنین در مذاکرات کمالوندی در مسکو با آلکسی لیخاچف رئیس روس اتم که با حضور مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه برگزار شد، موضوع های مختلف از جمله همکاری های مرتبط با اجرای برجام، روند ساخت دو نیروگاه جدید هسته ای در بوشهر و همکاری در زمینه سایت فردو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.