  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۱۰

در جریان سفر کمالوندی به مسکو صورت گرفت؛

امضای دو سند همکاری صلح آمیز هسته ای میان ایران و روسیه

امضای دو سند همکاری صلح آمیز هسته ای میان ایران و روسیه

در پایان سفر معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی ایران به مسکو قرار داد فاز اول همکاری در زمینه تولید ایزوتوپ پایدار با روس اتم امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر بهروز کمال وندی معاون امور بین الملل و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران قرار داد فاز اول همکاری در زمینه تولید ایزوتوپ پایدار در چارچوب برجام در سایت فوردو و نقشه راه اجرای یادداشت تفاهم منقده در آبان ۱۳۹۳ برای همکاری در زمینه استفاده صلح امیز از انرژی هسته ای با روس اتم امضاء شد.

کمالوندی سه شنبه به دعوت نیکلای اسپاسکی، معاون امور بین الملل «روس اتم» به مسکو رفت.

همچنین در مذاکرات کمالوندی در مسکو با آلکسی لیخاچف رئیس روس اتم که با حضور مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه برگزار شد، موضوع های مختلف از جمله همکاری های مرتبط با اجرای برجام، روند ساخت دو نیروگاه جدید هسته ای در بوشهر و همکاری در زمینه سایت فردو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 3881734

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها