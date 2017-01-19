به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان با اشاره به اینکه زمینه های اشتغال در بخش صنعت بسیار گسترده است، اظهار داشت: این در حالی است که برخی کارخانه ها و واحدهای تولیدی بخش صنعت سالها است که تعطیل شده اند.

وی با بیان اینکه کارخانه های راکد استان به چه میزان احیا شده اند؟ تصریح کرد: کارخانه هایی که فعال بوده اند متاسفانه سیر فعالیت شان نزولی شده است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی ۵۰ درصد کارگران یک واحد تعدیل می شوند آثار اجتماعی آن را نیز باید دید.

بروجردی با اشاره به اینکه حداقل برای ما باید روشن باشد جایگاه لرستان در کشور چیست، گفت: این مسائل را باید بیان کنیم و اجازه دهیم مردم و صاحبان صنایع قضاوت کنند.

استاندار لرستان از پرکارترین استانداران کشور هستند

وی با بیان اینکه بدون تردید استاندار لرستان از پرکارترین استانداران کشور هستند و گاهی زنگ می زنیم شب ها می گویند در جلسه است، تصریح کرد: میزان خروجی دانشگاه ها و تولید نیروی متخصص بیش از جذب آنها در بازار است و همین امر باعث شده جوانان ما به استان های دیگر بروند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در بروجرد نمی بینیم واحد تولیدی جدیدی ایجاد شود، افزود: واحدهای جدید در بروجرد و کارخانه جدید احداث نشده است.

بروجردی با اشاره به اینکه کشت و صنعت احیا شد اما این یک حلقه در زنجیره اقتصاد و اشتغال استان است، اظهار داشت: متاسفانه جاده آسفالته و آزاد راه برای واردات کالاها داریم اما جاده ها برای صادرات محصولات بسته است.

وی با بیان اینکه بازار عراق باید در اختیار ما باشد، تصریح کرد: عراق مشکل جدی سیاسی با ترکیه دارد و در سفری که اخیرا داشتم می گفتند چرا نمی آیید پروژه های متعدد را در عراق اجرا کنید.

قابل قبول نیست بازارهای کشورهای همسایه در اختیار ما نباشد

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قابل قبول نیست بازارهای کشورهای همسایه در اختیار ما نباشد، افزود: حداقل در جلسات بسته خود باید کاستی ها را بگوییم و اگر درد را نگوییم دنبال درمان نمی رویم.

بروجردی با اشاره به ضرورت به کار گیری جذب سرمایه های بیرونی اظهار داشت: ۸۰ نفر از ایرانیان خارج از کشور پول هایشان را آورده اند در کشور و امروز متاسفانه این پول ها در بانکها بلوکه است.

وی با بیان اینکه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پول ایرانی های خارج از کشور است، تصریح کرد: آقای الحی عربستانی است و با هنر استاندار آمده کشت و صنعت را احیا کرده و از این گونه افراد ده ها نفر هستند و اگر در ذوق شان زده شود برای سرمایه گذاری به استان و کشور نمی آیند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بی انصافی است بخش های مثبت برجام گفته نشود، افزود: خوشبختانه امروز به میزان تولید قبل از تحریم ها برگشته ایم.

وی یادآور شد: سیاه نمایی مداوم درست نیست.