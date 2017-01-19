دولتمردان تا اردیبهشت ماه سال ۹۶ خیال فعالیت انتخاباتی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی عصر پنج شنبه در مراسم افتتاح دفتر حزب اعتدال و توسعه استان زنجان، با اشاره به رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: قطعا فقدان آیت الله هاشمی رفسنجانی تنها نه برای حزب بلکه برای کشور خلاء جدی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه با تجربه، منش و نگاه تیزبینانه و هوشمندی که وی داشت بعید است فعلا کسی قادر باشد جای آیت الله هاشمی رفسنجانی را بگیرد، افزود: امیدوارم در طول عمر آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل و بعد انقلاب که کار و عمرشان برکت بوده است فقدان شان نیز موجب وحدت و همدلی در بین ملت شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروز زمان خدمت به مردم است و هیچ یک از دولتمردان خیال فعالیت در خصوص انتخابات را تا اردیبهشت سال آینده ندارند و فقط به خدمت رسانی فکر می کنند.

واعظی با بیان اینکه وزرایی از طیف های مختلف سیاسی در دولت تدبیر و امید حضور دارند و این تنوع در نگرش سیاسی هرگز در مسیر تصمیمات دولت تاثیرگذار نبوده است، افزود: طی سه سال و نیم گذشته به جز دعوا و اختلاف برای گرفتن اعتبار از دولت برای وزاراتخانه ها هیچ اختلاف نظر سیاسی با یکدیگر نداشتیم.

وی با بیان اینکه در حقیقت ما با همه فکر و سلایق سیاسی می توانیم باهم کار کنیم و موجب ساخت و آبادانی استان و کشورمان شویم، افزود: وظیفه ما روشنگری است و همانگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده اند همه باید برای جلب مشارکت حداکثری مردم تلاش کنند.

وزیر دولت تدبیر و امید افزود: همه احزاب و گروها جمع شوند و با هم مشورت کنند و این یک امر طبیعی است که هرکس متناسب با سیاست های حزب خود عمل کند ولی مهم این است که اگر بخواهیم با یکدیگر مشورت کنیم بهتر می توانیم به مردم استان و کشورمان خدمت کنیم.

وی با بیان اینکه سیاسیون اگر به خوبی از ماموریت خود آگاهی نداشته باشند موجب خراب شدن فضای سیاسی کشور می شوند، ادامه داد: با وجود سلایق و اختلاف نظرهای مختلف در عرصه سیاسی باید به گونه ای رفتار کنیم که عامل وحدت باشیم و معتدلین عرصه سیاسی در همه احزاب حضور داشته باشند.

عضو کابینه دولت یازدهم افزود: احزاب و گروه های سیاسی دور یک میز گردهم همگی اتفاق نظر در دین اسلام، نظام جمهوری اسلامی، آینده کشور و آینده مردم دارند، ما خیلی اختلاف نظر با یکدیگر نداریم و اختلاف عمیق ما با تندروهای دو طرف است.

واعظی افزود: ما نه از جنس رادیکال های اصول گرا هستیم نه رادیکال های اصلاح طلب و اگر این دو گروه تند و کوچک را از دو جناح سیاسی کنار بگذاریم آنچه باقی می ماند اختلاف بسیار کم است.

وی با بیان اینکه حزبی که بریده و جدا از مردم باشد نمی تواند تنها در هفته انتخابات عمل کند، گفت: در قبل از انتخابات مردم باید افراد و منش حزب را بدانند تا اگر اینها با یکدیگر ائتلاف کردند بدانند این احزاب زیاد با یکدیگر فاصله نداشتند.