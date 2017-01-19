به گزارش خبرنگار مهر، استان یزد در روزهای ۱۴ تا ۲۴ بهمن، همزمان با ایام الله دهه فجر، ۲۰ فیلم از فیلم های منتخب سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر را در سینما تک اکران خواهد کرد.

فیلم‌های منتخب در دو سانس اکران می شود و علاقمندان به هنر سینما می توانند با تهیه بلیت به تماشای این فیلم ها بنشینند.

پیش فروش بلیت های این جشنواره از روز دوشنبه چهارم بهمن آماه آغاز می شود و تا روز پنجشنبه هفتم بهمن ماه ادامه خواهد یافت.

علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت cinogram.com نسبت به خرید بلیت به صورت اینترنتی اقدام کنند.

به منظور جلوگیری از برخی مشکلات در زمینه فروش بلیت، شرایط ویژه ای برای پیش فروش اینترنتی در نظر گرفته شده که این شرایط در سایت یاد شده تشریح شده است.

علاقمندان بعد از خرید اینترنتی، اصل بلیت را از طریق پیک دریافت خواهند کرد زیرا به همراه داشتن اصل بلیت برای تماشای فیلم‌ها الزامی است.