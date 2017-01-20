کشف لوح تاریخی در ایلام/ دستگیری ۳ فرد مرتبط

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی احمدبیگی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی عملیات مشترکی که با هماهنگی دستگاه محترم قضایی و همکاری مامورین پرتلاش پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان ایلام انجام شد یک قطعه لوح سنگی منقوش تاریخی کشف شد.

وی ادامه داد: در این رابط سه نفر دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان ضمن قدردانی از حمایت بسیارخوب دستگاه قضایی استان عنوان کرد: با اقدام مقتدرانه پلیس و مامورین یگان حفاظت ، در روزهای اخیر عاملان خرید و فروش اشیاء عتیقه در شهرستان های ایوان و چرداول دستگیر و اشیاء تاریخی از آنان کشف و ضبط شد.

سرهنگ احمدبیگی یادآور شد: آثارارزشمند تاریخی متعلق به همه نسل ها بوده و صیانت از آن نیازمند مشارکت فعال سازمان های مردم نهاد و ارج نهادن به مواریث تاریخی می باشد.

وی از اجرای طرح حفاظتی ویژه آثارتاریخی در آتی با همکاری نهادهای امنیتی استان خبر داد.

سرهنگ احمد بیگی در پایان بر برخورد قاطع با قاچاقچیان آثار باستانی و تاریخی تاکید کرد.