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۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۲۱

استاندار چهارمحال و بختیاری:

توسعه شرکت های دانش بنیان موجب پیشرفت چهارمحال و بختیاری می شود

توسعه شرکت های دانش بنیان موجب پیشرفت چهارمحال و بختیاری می شود

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه شرکت های دانش بنیان موجب پیشرفت چهارمحال و بختیاری می شود.

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه باید از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان برای توسعه استان استفاده کرد، ادامه داد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری دارد که بهره گیری از انها نیاز به وجود شرکت های دانش بنیان است.

وی تاکید کرد: بهره گیری از ایده ها در در مسیر ظرفیت های و پتانسیل های چهارمحال و بختیاری موجب توسعه این استان می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: زمینه برای حمایت بیشتر شرکت های دانش بنیان باید در این استان فراهم شود.

وی تاکید کرد: توسعه شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در این استان می توانند ایفا کنند.

کد مطلب 3882285

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