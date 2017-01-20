توسعه شرکت های دانش بنیان موجب پیشرفت چهارمحال و بختیاری می شود

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه باید از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان برای توسعه استان استفاده کرد، ادامه داد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری دارد که بهره گیری از انها نیاز به وجود شرکت های دانش بنیان است.

وی تاکید کرد: بهره گیری از ایده ها در در مسیر ظرفیت های و پتانسیل های چهارمحال و بختیاری موجب توسعه این استان می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: زمینه برای حمایت بیشتر شرکت های دانش بنیان باید در این استان فراهم شود.

وی تاکید کرد: توسعه شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در این استان می توانند ایفا کنند.