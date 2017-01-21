به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، استاد ابوالحسن نجفی از بزرگان عرصه ترجمه، زبانشناسی، فرهنگنویسی، وزن شعر فارسی، ادبیات تطبیقی و زبان و ادبیات فارسی در روزگار ما و یکی از تأثیرگذارترین افراد نسل خود در شناسایی و تربیت نویسندگان و پژوهشگران بود که کارنامه پربرگ و باری دارد. ثار تالیفی او، «مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی»، «وظیفه ادبیات»، «غلط ننویسیم (فرهنگ دشواریهای زبان فارسی)» و «فرهنگ فارسی عامیانه» است.
بر اساس این گزارش، در این نشست که در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی (صبا) کوچه خواجه نصیر شماره 2، برگزار میشود، عبدالعلی عظیمی، محمدمهدی مرزی، امید طبیبزاده و مهدی صالحی در نکوداشت نجفی سخن میگویند.
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