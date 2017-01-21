تظاهرات جهانی زنان در اعتراض به سیاست های متعصبانه ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هزاران نفر در استرالیا و نیوزلند امروز شنبه در اعتراض به سیاست های تفرقه آمیز «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در قبال زنان و اقلیت های نژادی-مذهبی به خیابان ها آمدند.

در سیدنی، بزرگترین شهر استرالیا، حدود ۳۰۰۰ نفر اعم از مرد و زن، پیش از عزیمت به سمت کنسولگری آمریکا در این شهر، در «هاید پارک» گرد آمدند حال آنکه شمار افرادی که در ملبورن، دومین شهر بزرگ استرالیا، به همین منظور تجمع کرده اند، ۵۰۰۰ نفر عنوان می شود.

به گفته یکی از معترضین، این تجمع علیه ترامپ نیست بلکه علیه تفرقه پراکنی، ترویج نفاق، مردسالاری، تعصب و نشانه ای از هم صدایی با تمامی زنان سراسر دنیا است.

گفتنی است که ترامپ در طول کارزار انتخاباتی خود، به دلیل افشای نواری ضبط شده در سال ۲۰۰۵، حاوی اظهارات وی در بی حرمتی به شان زنان، از سوی افکار عمومی مورد انتقاد گرفت.

به طور همزمان، چهار شهر نیوزیلند نیز شاهد تجمعاتی در مخالفت با رفتارهای غیر اخلاقی ترامپ هستند و شمار معترضین، ۲۰۰۰ نفر اعلام می شود.

دیگر کشورهای آسیایی نیز شاهد تجمعات مشابهی هستند که نمونه هایی از آن در ژاپن و فیلیپین دیده می شود.

انتظار می رود امروز علاوه بر واشنگتن دی سی، در ۶۳۵ نقطه از جهان شاهد برگزاری تجمعاتی باشیم که به دلیل حمایت از حقوق گروه های اقلیت به ویژه زنان، عنوان «راهپیمایی زنان» را به خود اختصاص داده اند و در واقع انعکاس دهنده نگرانی مردم از امکان گسترش سیاست های نامناسب ترامپ در برخورد با این قشر از جامعه بشری است.

اگرچه برگزاری تجمعات اعتراض آمیز در مراسم تحلیف روسای جمهور آمریکا، امری معمول است؛ این حجم از اعتراض تنها در سال ۱۹۶۸ و به هنگام مراسم تحلیف «ریچارد نیکسون» و آن هم در مخالفت با جنگ ویتنام، سابقه داشته است.