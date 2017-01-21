نشست زمان در ماوراء طبیعت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی «زمان در ماوراء طبیعت» پنج شنبه، ۷ بهمن از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ در سالن اجتماعات این مجمع برگزار می شود.

در این نشست علمی آیت الله غلامرضا فیاضی و حجت الاسلام والمسلمین حسن رمضانی به ارائه مباحث خود پیرامون چیستی طبیعت و ویژگی های امور طبیعی، چیستی ماوراءالطبیعه و ویژگی های امور ماوراءالطبیعی، حقیقت امر مادی و ویژگی های آن، حقیقت امر مجرد و ویژگی های آن، لوازم و پیامدهای زمانمندی امور ماوراءالطبیعی و مفارق و … می پردازند.

دبیر علمی نشست «زمان در ماوراء طبیعت» را حجت الاسلام یوسفی بر عهده دارد.

شرکت در این نشست که در مجمع عالی حکمت اسلامی به نشانی قم، خیابان ۱۹ دی، کوچه شماره ۱۰ برگزار می شود برای عموم آزاد است.