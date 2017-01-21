  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۵

به میزبانی مجمع عالی حکمت اسلامی؛

نشست زمان در ماوراء طبیعت برگزار می شود

نشست زمان در ماوراء طبیعت برگزار می شود

نشست علمی زمان در ماوراء طبیعت با حضور آیت الله فیاضی و میزبانی مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی «زمان در ماوراء طبیعت» پنج شنبه، ۷ بهمن از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ در سالن اجتماعات این مجمع برگزار می شود.

در این نشست علمی آیت الله غلامرضا فیاضی و حجت الاسلام والمسلمین حسن رمضانی به ارائه مباحث خود پیرامون چیستی طبیعت و ویژگی های امور طبیعی، چیستی ماوراءالطبیعه و ویژگی های امور ماوراءالطبیعی، حقیقت امر مادی و ویژگی های آن، حقیقت امر مجرد و ویژگی های آن، لوازم و پیامدهای زمانمندی امور ماوراءالطبیعی و مفارق و … می پردازند.

دبیر علمی نشست «زمان در ماوراء طبیعت» را حجت الاسلام یوسفی بر عهده دارد.

شرکت در این نشست که در مجمع عالی حکمت اسلامی به نشانی قم، خیابان ۱۹ دی، کوچه شماره ۱۰ برگزار می شود برای عموم آزاد است.

کد مطلب 3882971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها