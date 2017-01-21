پیکان در لیگ غافلگیرکننده ظاهر شده/ بازی راحتی پیش رو نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان رضایی که به جای امیر قلعه نویی در نشست خبری پیش از دیدار تیم های تراکتورسازی و پیکان در هفته هجدهم لیگ برتر حاضر شده بود، ضمن تسلیت به مناسبت شهدای حادثه ساختمان پلاسکو گفت: بازی سختی را برابر پیکان پیش رو داریم، چرا که این تیم نتایج غافلگیرکننده ای در تیم گرفته و جایگاهش در لیگ نیز غافلگیرکننده بوده است اما تراکتور هم تا الان شخصیت خودش را نشان داده است و با وجود اینکه می دانیم بازی آسانی پیش رو نداریم، با تمام قوا برابر پیکان قرار می گیریم تا دست پر به تبریز بازگردیم.

وی افزود: ما هفته گذشته متاسفانه در حد و اندازه های خودمان نبودیم و نتوانستیم نتایج قابل قبولی بگیریم اما می خواهیم که برابر پیکان به موفقیت برسیم.

وی در رابطه با شانس های قهرمانی لیگ شانزدهم تصریح کرد: هم تیم ما و هم پرسپولیس نتایج خوبی کسب کرده اند و نتایج رقم زده شده باعث شده تا پرسپولیس و تراکتور به مدعیان اصلی قهرمانی تبدیل شوند. البته تیم هایی مانند ذوب آهن، سپاهان و حتی استقلال هم تلاش می کنند تا به جمع تیم های بالای جدول اضافه شوند.

رضایی در رابطه با اینکه اختلاف امتیاز تراکتورسازی با پرسپولیس ممکن است برای این تیم استرس ایجاد کند، تصریح کرد: من نمی خواهم در حال حاضر راجع به این موضوع صحبت کنم و به موقعش در این باره حرف می زنیم. ما یکی دو هفته دیگر با پرسپولیس بازی داریم، اما این را می توانم بگویم که ما و پرسپولیس از ابتدای لیگ رقابت تنگاتنگ و دوئل خوبی با یکدیگر داریم.

مربی تیم فوتبال تراکتورسازی در رابطه با اینکه برخی از بازیکنان فوتبال سیگار مصرف می کنند، گفت: من این موضوع را نه تائید می کنم و نه تکذیب.

وی در رابطه با بازیکنان مصدوم این تیم گفت: ما دو بازیکن مصدوم داریم که هفته ها در جمع ما حضور نداشتند. ادینیهو و شهرام گودرزی برای بازی فردا به طور قطعی نیستند و فکر می کنم تا ده روز آینده بتوانند به جمع ما اضافه شوند.

وی در خصوص عملکرد احمد نورالهی و امید عالیشاه در ترکیب تراکتورسازی گفت: این دو بازیکن، دونده و خوب هستند و آرزوی هر تیمی است که چنین بازیکنانی داشته باشند. البته ظرفیت این دو بازیکن خیلی بیشتر از اینهاست و امیدوارم این دو بازیکن بتوانند به ما کمک کنند.