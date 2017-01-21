دستگیری عوامل انتشار تصاویر شهروندان کرمانشاهی در کانال تلگرامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "علی کریمی" اظهار داشت: در پی مراجعه و شکایت چندین نفر از شهروندان کرمانشاهی مبنی بر درج تصاویر توهین آمیز علیه آنها در یک کانال تلگرامی توسط فردی ناشناس، پرونده ای در این باره در پلیس فتا تشکیل شد.

وی افزود: طبق اظهارات شاکیان پرونده مشخص شد که کانال تلگرامی مورد نظر با ۸۵۰ نفر عضو که تعداد اعضای آن نیز در حال افزایش بود، با انتشار عکس های مردم شهر کرمانشاه و اضافه کردن مطالب توهین آمیز، تمسخر و ورود به حریم شخصی آنها، با آبروی افراد متعددی بازی کرده است.

سرهنگ کریمی اظهار کرد: گردانندگان کانال گمان داشتند جرمشان قابل پیگرد نیست و به تدریج گستاخ تر شده و در حال گسترش فعالیت خود بودند که با تلاش شبانه روزی و اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان پلیس فتا با توجه به توان علمی و با استفاده از امکانات فنی و پلیسی سرانجام موفق به شناسایی متهمان شدند و با هماهنگی مقام قضائی آنها را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهمان در مواجهه با مستندات موجود لب به اعتراف گشودند، اضافه کرد: دو جوان ۱۸ ساله دستگیر شده عکس های قربانیان خود را از اکانت های اینستاگرام، پروفایل تلگرام و یا از طریق ربات تلگرام دریافت و برای سرگرمی و مزاح در زیر عکس ها مطالب توهین آمیز و غیراخلاقی نوشته و در کانال تلگرامی خود قرار می دادند.

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه در پایان گفت: به آن دسته از متخلفان و مجرمان فضای مجازی که فکر می کنند اقدامات آنها از دید قانون مخفی می ماند هشدار داده می شود که با اقدامات پلیسی شناسایی و تحویل مراجع قضائی داده خواهند شد.

پلیس زن قلابی به همراه اسلحه و بی سیم دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری زن و مرد سارقی که با جعل عنوان مأمور انتظامی از شهروندان اخاذی می کردند، خبر داد و گفت: از پلیس زن قلابی دو قبضه اسلحه کلت و یک دستگاه بی سیم پلاستیکی کشف شده است.

سرهنگ "رضا شیرزادی" گفت: به دنبال دریافت اخباری از سوی شهروندان مبنی بر اینکه زن و مرد جوانی با اسلحه کلت و بی سیم خود را به عنوان مأمور معرفی و از مردم اخاذی و سرقت می کنند، لذا با توجه به حساسیت موضوع، بررسی و رسیدگی به صورت ویژه در دستور کار انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات اطلاعاتی و کنترل نامحسوس موفق شدند طی یک عملیات غافلگیرانه این زن و مرد سارق را حین اخاذی از شهروندان در یکی از خیابان های فرعی شهر کرمانشاه دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهمان در بازجویی های صورت گرفته به جرم خود مبنی بر جعل عنوان و سرقت از شهروندان اعتراف کردند، همچنین دو قبضه اسلحه کلت تقلبی به همراه یک دستگاه بی سیم پلاستیکی از پلیس زن قلابی کشف و ضبط شد.

سرهنگ شیرزادی با اشاره به اینکه که متهم زن پیش از این هیچگونه سابقه ای نداشته است، تصریح کرد: متهم مرد چندین مورد سابقه سرقت و خرید و فروش موادمخدر داشته است که در این خصوص پرونده ای تشکیل و به همراه متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

وی با تأکید بر مبارزه قاطع با اخلال گران عرصه نظم و امنیت از شهروندان درخواست کرد: جهت جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو، در صورت مواجه شدن با درخواست های غیر معقول توسط افرادی که خود را مأمور دولتی معرفی می کنند، حتماً از آنان کارت شناسایی معتبر در خواست کنند و در صورت اطلاع از فعالیت های مجرمانه و هرگونه موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند تا نسبت به دستگیری و برخورد با متخلفان اقدام شود.

۵۰ واحد گشت اجرائیات شهرداری، همیار پلیس شدند

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه هم چنین از آموزش ۵۰ واحد گشت اجرائیات شهرداری این شهرستان و توجیه در جهت همکاری با پلیس، در خصوص کنترل سرقت خبر داد.

سرهنگ شیرزادی گفت: طی تعامل و هماهنگی انتظامی این شهرستان با اجرائیات شهرداری روز گذشته تعداد ۵۰ واحد گشت اجرائیات توسط رئیس پلیس پیشگیری شهرستان کرمانشاه آموزش داده شدند که به عنوان همیار پلیس در کنترل جرایم خصوصاً سرقت، با اطلاع رسانی موارد مشکوک به انتظامی شهرستان حین گشت زنی، همکاری داشته باشند.

وی افزود: اجرائیات شهرداری به صورت شبانه روزی تعداد ۵۰ واحد گشت فعال خودرویی با تجهیزات لازم در سطح شهر کرمانشاه دارد که انتظامی این شهرستان از این فرصت در جهت آسایش شهروندان استفاده کرد تا به عنوان همیار پلیس در کنار فعالیت خود همکاری داشته باشند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان خاطر نشان کرد: تامین امنیت و آسایش شهروندان از اهداف ناجاست و به طور قطع در کنار هم قرار گرفتن ظرفیت‌های شهرداری و نیروی انتظامی آثار مطلوبی برای شهروندان به همراه خواهد داشت، امید است با اجرای برنامه های مشترک و تعامل با ادارات و سازمان ها، در مسیر خدمت به مردم گام های موثرتری برداریم.

کشف محموله مواد محترقه به ارزش ۳۲۰ میلیون ریال در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه هم چنین از کشف محموله ۳۲۰ میلیون ریالی مواد محترقه پیش از توزیع در سطح شهر کرمانشاه خبر داد.

سرهنگ شیرزادی بیان داشت: اکیپی ویژه یگان فوریت های پلیسی ۱۱۰ حین گشت زنی در میدان امام خمینی (ره) به یک دستگاه خودرو پژو پارس مواجه می شوند که به محض رویت مأموران با سرعت زیاد و حرکات مارپیچ از محل متواری می شود، لذا این عمل وی باعث ظن اکیپ گشت و منجر به تعقیب خودرو پژو توسط مأموران شد.

این مقام انتظامی در ادامه تصریح کرد: پس از طی مسافت کوتاهی با درایت و مهارت اکیپ گشت یگان فوریت، خودرو پژو متوقف و راننده نیز تسلیم مأموران می شود که در بررسی از خودرو ۱۵۷ هزار عدد انواع مواد محترقه کشف و ضبط شد.

سرهنگ شیرزادی با اشاره به اینکه، برابر نظر کارشناسان ارزش این محموله ۳۲۰ میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان ساخت: پلیس این شهرستان با تمام توان با عمل مجرمانه قاچاق کالا برخورد می کند و در این راه مشارکت و همکاری مردم بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

۸۰ درصد جرائم در استان کرمانشاه توسط مجرمان سابقه دار انجام می شود

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: پلیس های تخصصی به ویژه پلیس آگاهی می بایست مجرمان سابقه دار را تحت نظارت و کنترل مستمر داشته باشند، چراکه ۸۰ درصد جرائم در استان کرمانشاه توسط این افراد انجام می شود.

سرهنگ "علیرضا مرزبانی" به همراه سرهنگ "برزو محمدی" معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان، سرهنگ "علی جهان آرا" رئیس پلیس پیشگیری استان و سرهنگ "کیانوش یاوری" رئیس اداره عملیات بازرسی استان از پاسگاه انتظامی هفت آشیان، کلانتری ۱۱، پلیس راهور، یگان امداد و ستاد انتظامی شهرستان سنقر بازدید کردند و از نزدیک فعالیت ها و عملکرد این انتظامی را مورد بررسی قرار دادند.

سرهنگ مرزبانی در ادامه این بازدید در جلسه فرماندهان و مدیران انتظامی شهرستان اظهارداشت: یکی از اولویت های انتظامی استان تأکید بر تحول پاسگاه ها و کلانتری ها می باشد و تلاش برای تحول کوپ یک تکلیف ولایی و دستور فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) است.

وی گفت: برای تحول کوپ باید با روحیه جهادی وارد شد و مشکلات را از سر راه برداشت، لذا در ابتدا می بایست فاصله وضع موجود تا وضعیت مطلوب را بسنجیم، سپس با برنامه ریزی وظایف تمام رده ها را مشخص و در مسیر برنامه حرکت کنیم.

جانشین فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: نیروی های ستادی در عملیاتی شدن مصوبات بسیار تاثیرگذار هستند و هر جا ستاد قوی باشد نیروهای صفی درست عمل خواهند کرد، از سوی دیگر مصوبات جلسات هر چقدر کاربردی تر باشند، رسیدن به نقطه مطلوب را نزدیک تر می کند.

سرهنگ مرزبانی در ادامه بیان داشت: پلیس های تخصصی به ویژه پلیس آگاهی می بایست مجرمان سابقه دار را تحت نظارت و کنترل مستمر داشته باشند، چراکه ۸۰ درصد جرائم در استان کرمانشاه توسط این افراد انجام می شود.

وی با اشاره به ارتقای تعالی رفتار پلیس در برخورد با شهروندان، افزود: رفتار پلیس زیر ذره بین مردم قرار دارد و یک برخورد نامناسب تمام تلاش ها و زحمات را به هدر می دهد، لذا بحث تعالی رفتار در ناجا حائز اهمیت بوده و در این راستا اقدامات اثرگذار و مناسبی انجام شده است.

این مقام انتظامی متذکر شد: فرماندهان و مدیران انتظامی می بایست تعالی رفتار را از خود آغاز کنند تا مجموعه تحت امر با الگوبرداری صحیح از مقام مافوق، رفتار شایسته ای در مواجهه با مردم داشته باشند و تعامل و مشارکت شهروندان با نیروی انتظامی را افزایش دهند.

سرهنگ مرزبانی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های انتظامی شهرستان سنقر، اظهار داشت: این انتظامی طی چند ماه گذشته در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه کاهش جرایم رشد قابل قبولی داشته است و این عملکرد مطلوب جز با همراهی مردم شریف شهرستان سنقر و تلاش بی وقفه مأموران انتظامی امکان پذیر نیست.

عامل تیراندازی در بین شهروندان کرمانشاهی دستگیر شد

رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمانشاه گفت: یکی از اراذل و اوباش معروف شهر کرمانشاه که با انتشار کلیپ هایی از قدرت نمایی خود با تیراندازی در بین شهروندان، احساس ناامنی ایجاد کرده بود، با وجود داشتن مخفیگاه های متعدد در استان های تهران و خوزستان و شهرستان های کرج، ملارد، شهریار، شهر قدس و دزفول دستگیر شد.

سرهنگ "محمد رستمی" اظهار داشت: در پی وقوع چندین مورد تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت در سطح شهرستان کرمانشاه، مراتب در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده، عامل تیراندازی به هویت (م. ج) شناسایی شد که نامبرده در تاریخ های ۲۹/۴/۹۵، ۷/۵/۹۵ و ۱۵/۵/۹۵ در خیابان جم خانه، در مورخ ۲۴/۵/۹۵ در آریا شهر و در مورخ ۳۱/۵/۹۵ در خیابان جلیلی اقدام به تیراندازی با سلاح جنگی کلاشینکف و اخلال در نظم عمومی کرده بود.

این مقام انتظامی ادامه داد: این مجرم سابقه دار در شهریور ماه سال جاری نیز با انتشار فیلمی در فضای مجازی با محتوای ایجاد رعب و وحشت از طریق تیراندازی در بین مردم و سپس در مورخ ۲/۱۰/۹۵ در تپه فتح علی خان باز هم اقدام به تیراندازی و اخلال در نظم و پس از آن نیز مجدداً با انتشار فیلمی دیگر در فضای مجازی برای اراذل و اوباش کرمانشاه اقدام به قدرت نمایی کرده بود.

سرهنگ رستمی با اشاره به اینکه متهم با انتشار این فیلم ها باعث تشویش اذهان عمومی و ایجاد حس ناامنی در سطح استان شده بود، تصریح کرد: متواری شدن متهم و جابجایی در مخفیگاه های متعدد در استان های تهران و خوزستان و شهرستان های کرج، ملارد، شهریار، شهر قدس و دزفول دستگیری وی را دشوار ساخته بود.

این مقام انتظامی عنوان کرد: در این راستا اکیپی ویژه از مأموران اداره پلیس امنیت عمومی استان جهت دستگیری (م. ج) وارد عمل شد و پس از شناسایی آخرین مخفیگاه وی در شهرستان دزفول، جهت دستگیری وی اقدام کردند اما پیش از رسیدن پلیس، متواری شده بود که در نهایت با تعقیب و مراقبت های بیشتر، متهم در حالی که با یک دستگاه خودروی سواری به سمت کرمانشاه در حرکت بود، طی عملیاتی ضربتی دستگیر شد.

سرهنگ رستمی گفت: مجرم شرور در بازجویی های اولیه به تمامی تیراندازی های مذکور در سطح استان اعتراف و اعلام کرد سلاحی که با آن اقدام به تیراندازی کرده در اختیار دوستش قرار دارد، لذا با اقدامات پلیسی و اطلاعاتی دیگر متهم، همراه با یک دستگاه خودروی زانتیا پس از تعقیب و گریز به خیابان سیلو کشانده شده و در یک اقدام عملیاتی وی نیز دستگیر شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان اظهار داشت: در بازرسی اولیه از خودروی متهم یک قبضه اسلحه جنگی کلاشینکف به همراه چهار تیغه خشاب و ۱۳۴ تیر جنگی مربوطه و نیز یک دستگاه آژیر گردان و یک عدد کلاه نظامی کشف شد.

سرهنگ رستمی با اشاره به اینکه رسیدگی به جزئیات پرونده کماکان ادامه دارد، خاطرنشان ساخت: نیروی انتظامی برخورد با مجرمان و متخلفان را وظیفه ذاتی خود می داند اما تحت هر شرایط در چارچوب قوانین و مقررات عمل خواهد کرد.

کشف ۱۰ مورد سرقت احشام در کرمانشاه

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از کشف ۱۰ مورد سرقت احشام و دستگیری سرکرده باند سارقان خبر داد.

سرهنگ "محمدرضا امیری" در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع سرقت احشام در سطح روستاهای استان، با انجام کار اطلاعاتی پر دامنه و مستمر مشخص شد فردی سابقه دار با همدستی دو نفر دیگر با تشکیل یک باند اقدام به سرقت احشام می کنند.

وی با اشاره به اینکه سرقت ها به وسیله یک دستگاه پژو RD انجام شده است، تصریح کرد: در این راستا دستگیری سارقان در دستور کار ماموران اداره عملیات ویژه این پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی گفت: پس از شناسایی مخفیگاه سرکرده باند سارقان، با مجوز قضائی متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد و به پایگاه آگاهی انتقال یافت که وی در بازجویی های اولیه منکر هرگونه سرقتی شد اما با روش های علمی و ارائه مستندات و تحقیقات جامع، به ۱۰ مورد سرقت احشام در روستاهای اطراف شهر کرمانشاه با همدستی دو نفر دیگر اعتراف کرد.

سرهنگ امیری با بیان اینکه تمامی مالباختگان در زمینه این سرقت ها شناسایی شده اند، افزود: در این راستا پرونده ای تشکیل و به دادسرای کرمانشاه ارسال شد که متهم با تعیین قرار وثیقه مناسب تحویل زندان گردید، همچنین تلاش در خصوص دستگیری سایر همدستان وی ادامه دارد.

کشف زمین خواری ۷۵۰ میلیون ریالی در شهرستان هرسین

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از دستگیری متهمی خبر داد که بیش از هزار و ۶۰۰ متر مربع از اراضی ملی را به ارزشی بالغ بر ۷۵۰ میلیون ریال به صورت غیر قانونی تصرف کرده بود.

سرهنگ " همتعلی شکری" اظهار داشت: در پی ارجاع یک مورد پرونده با موضوع تصرف غیر قانونی اراضی ملی از منابع طبیعی شهرستان هرسین به پلیس آگاهی، ماموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی این پلیس، پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با تحقیقات و بررسی های انجام شده توسط مأموران پرونده، مشخص شد زمینی به مساحت بیش از هزار و ۶۰۰ متر مربع از اراضی ملی و دولتی به ارزشی بالغ بر ۷۵۰ میلیون ریال توسط فردی به صورت غیر قانونی تصرف شده است.

این مقام انتظامی با اعلام اینکه سند این زمین از سوی اداره منابع طبیعی ارائه شده است، خاطر نشان کرد: در این راستا پرونده ای تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ شکری در پایان از عموم شهروندان خواست: هرگونه اطلاع از دست اندازی و تصرف اراضی ملی توسط افراد سودجو را جهت اقدام قانونی به فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

افزایش ۱۰۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در اسلام آباد غرب

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آباد غرب از افزایش ۱۰۰ درصدی کشفیات مواد مخدر طی ده ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" عنوان کرد: پلیس شهرستان طی ده ماه نخست سال جاری با اقدامات اطلاعاتی و رصد مجرمان سابقه دار، ۵۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: پنج باند سازمان یافته در این زمینه متلاشی و ۱۸۰ نفر از خرده فروشان مواد مخدر نیز دستگیر شدند که پس از اثبات جرم تحویل مرجع قضائی گردیدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آباد غرب این موفقیت را مرهون زحمات و هدایت ستادی و کار اجرایی پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس های تخصصی و رده های پلیس پیشگیری دانست و گفت: مشارکت شهروندان و نهادهای ذی ربط با نیروی انتظامی عامل اساسی در پیشگیری از وقوع جرم به ویژه برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر است.

محموله کالای قاچاق در شهرستان جوانرود توقیف شد

فرمانده انتظامی شهرستان جوانرود از توقیف محموله تلویزیون قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "داریوش محمّدی" در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس آگاهی این انتظامی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و برخورد با قاچاقچیان، حین گشت‌زنی هدفمند در سطح بازارچه مرزی، به یک دستگاه وانت پیکان مظنون شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی، خودرو مورد بازرسی قرار گرفت و مشخص شد که حامل کالای قاچاق است، لذا خودرو به مقر انتظامی منتقل و راننده نیز دستگیر شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران در بازرسی از خودروی حامل کالای قاچاق، ۱۴ دستگاه انواع تلویزیون ۴۹ و ۵۵ اینچ فاقد هرگونه مجوز گمرکی کشف کردند که طبق برآورد کارشناسان، ارزش تقریبی محموله ۳۰۰ میلیون ریال است.

سرهنگ محمّدی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد، تصریح کرد: اطلاعات مردمی در کشف کالای قاچاق پیش از توزیع در بازار مصرف بسیار اثرگذار خواهد بود و با رونق تولبدات بومی، بخش مهمی از معضل اشتغال جوانان برطرف خواهد شد.