به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی در نشست خبری با جمعی از اهالی رسانه با اعلام این که طی ده سال اخیر مدیریت شهری، تجهیزات آتش نشانی تهران متحول شده است گفت: این گمانه زنی ها که تجهیزات سازمان آتش نشانی در حال حاضر برای پلاسکو کافی نیست صحیح نیست و عده ای مطرح کردند که به طور مثال نردبان آتش نشانی برای ١٠ طبقه کافی بوده است اما همینجا مطرح می کنم که بلندترین نردبان های دنیا ٥٤ متری است که ما در تهران در حال حاضر ٧ دستگاه از این نردبان ها داریم و در زمان حادثه ٤ عدد از این نردبان ها در محل حادثه وجود داشت که تا آخرین طبقات را پوشش می داد.

ملکی ادامه داد: در صورتی که در ساعات أولیه نیروهای ما ساختمان را تخلیه نمی کردند ما با بحرانی بزرگ مواجه می شدیم و این در حالی است که اکنون باید به دنبال صدها انسان در زیر آوار بودیم.

سخنگوی سازمان آتش نشانی با اعلام این که عملیات در لحظات پایانی بود که به یکباره شاهد ریزش سقف ها و تخریب کامل ساختمان بودیم، تصریح کرد: در حال حاضر ما در مرحله عملیات هستیم و پس از عملیات کار کارشناسی برای علت حادثه آغاز می شود.