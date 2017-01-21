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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۴۴

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج:

ظرفیتهای کهگیلویه وبویراحمد در مسقط عمان به نمایش درمی آید

ظرفیتهای کهگیلویه وبویراحمد در مسقط عمان به نمایش درمی آید

یاسوج- رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: ظرفیتهای استان در نمایشگاه توانمندیهای ایران که در مسقط عمان برگزار می شود، به نمایش در می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کیانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این نمایشگاه از روز دوشنبه چهارم بهمن ماه جاری با حضور نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت در این کشور افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه به مدت پنج روز در این کشور دایر است، گفت: ظرفیتهای استان در قالب فیلم، اسلاید، سی دی و کتابچه در معرض دید عموم قرار می گیرد.

کیانی تصریح کرد: بخشی از محصولات تولیدی استان نیز در این نمایشگاه ارائه خواهد شد.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه پتانسیلهای مختلف استان در حوزه های گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن و صنایع دانش بنیان به مردم عرضه می شود.

کد مطلب 3883462

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