فرهاد هراتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتشار آلبوم «زمین مقدس» توضیح داد: تمام تلاش گروه تولیدکننده اثر این است که آلبوم «زمین مقدس» تا پایان امسال روانه بازار موسیقی شود، اما چند روزی است که تعدادی زیادی از دوستان و همراهان مشاوره هایی مبنی بر تولید یک اثر تصویری در کنار اثر صوتی دارند که من هم بدم نمی آید چنین کاری انجام پذیرد. این موضوع نیازمند الزاماتی است که امیدوارم در کنار فرآیند توزیع و پخش آلبوم بتوانیم این بخش را هم به سرانجام برسانیم. به هر ترتیب همان طور که قبلا هم گفته بودم پروژه «زمین مقدس» یکی از آثاری است که بسیاری از هنرمندان برای ارائه با کیفیت آن به مخاطب زحمات زیادی کشیده اند.

وی ادامه داد: پروژه «زمین مقدس» دی ماه سال گذشته با حضور رییس سازمان حفاظت از محیط زیست و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت تهران برگزار شد، این پروژه همچنین در جریان برگزاری سی و دومین جشنواره موسیقی فجر نیز با همکاری دو گروه کر نامیرا به رهبری بنده و گروه کر فیلارمونیک ایران به رهبری علیرضا شفقی نژاد روی صحنه رفت که خوشبختانه این دو برنامه با استقبال بسیار خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد. زندگی، آغاز، دردواره، شکار، نفس، انسان، جنگ، مهاجرت، بی پناه، کوه یخ، عصیان-خشم-مرگ، مرثیه زمین و زمین مقدس قطعاتی هستند که در آلبوم «زمین مقدس» منتشر خواهد شد.

دبیر اولین جشنواره موسیقی «سبز» در بخش پایانی صحبت هایش درباره اقدامات انجام گرفته در ستاد برگزاری این رویداد موسیقایی بیان کرد: این روزها تقریبا روزهای پایانی دریافت آثار طبق مهلت اعلام شده از سوی فراخوان است که خوشبختانه تاکنون تعداد قابل توجهی از هنرمندان استقبال خوبی از این رویداد به عمل آوردند. به هر حال ما به زودی مرحله اولیه داوری آثار را آغاز می کنیم تا آثار نهایی برای حضور در بخش نهایی جشنواره معرفی شوند. البته مکاتباتی هم با مدیریت بنیاد فرهنگی هنری رودکی انجام گرفته که بخشی از جشنواره در تالار رودکی برگزار شود، این در حالی است که بخش رقابتی هم در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزارشود.

گروه کر «نامیرا» به سرپرستی فرهاد هراتی طی روزهای آینده در کنسرت موسیقی علیرضا عصار با این خواننده همکاری خواهد کرد.