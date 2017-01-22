مردم نگران تهیه میوه شب عید در قزوین نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم باز استان که در محل سالن جلسات معاونت اقتصادی برگزار شد اظهار کرد: ۵۰ درصد گوشت قرمز و سفید تولیدی استان مازاد بر مصرف بوده و نیاز سایر استانها را تامین می کند و به نوعی استان قزوین در این زمینه استان معین استانهای دیگر است.

وی ادامه داد: در خصوص تولید تخم مرغ نیز به اندازه مصرف استان تامین می شود و ۸۰ درصد نیز تقاضای سایر استانها از قزوین ارسال می شود.

حبیبی با تاکید بر نظارت جدی دستگاه های متولی بر روند قیمت کالاها در ایام پایانی سال گفت: رضایتمندی مردم باید در همه امور لحاظ شود و از نظر قیمت کالاها باید به گونه ای عمل شود که مردم کاملا در آرامش خاطر باشند.

معاون استاندار قزوین با هشدار به سودجویان اقتصادی تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار تعیین کننده نرخ کالاها بویژه در ایام عید است و همه صنوف باید بر اساس مصوبات این ستاد عمل و هرگونه افزایش قیمت بدون نگاه به مصوبات ستاد ممنوع است و با شدت برخورد می شود.

حبیبی در خصوص نحوه ی توزیع میوه شب عید گفت: فرمانداران متناسب با میزان توزیع سال گذشته و همچنین نیاز مردم نسبت به ارسال آمار میوه درخواستی به ستاد تنظیم بازار استان اقدام کنند.

