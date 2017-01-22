استقبال وزیر بهداشت از افزایش موسسات مردم نهاد مشابه محک

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پویش ملی مبارزه با سرطان به همراه چهارمین نشست با حضور وزیر و معاونین وزارت بهداشت، مدیران و کارشناسان حوزه سرطان از دانشگاه‌‎های سراسر کشور و مؤسسات خیریه فعال در حوزه سرطان، روز یکشنبه در محل موسسه خیریه محک برگزار شد.

در این مراسم معاونان وزیر بهداشت و همچنین نمایندگانی از کارگروه‌های تخصصی مراقبت‌های حمایت‌های تسکینی؛ تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان؛ پیشگیری، آموزش، فرهنگ‌سازی و پژوهش؛ توسعه و زیرساخت به ایراد سخنرانی پرداختند. همچنین از اسناد و دستاوردهای مدیریت بیماری‌های غیرواگیر رونمایی شد.

آراسب احمدیان مدیرعامل موسسه خیریه محک در ابتدای این مراسم ضمن ادای احترام به جانباختگان حادثه ساختمان پلاسکو به ویژه آتش‌نشانان قهرمان و پس از معرفی مؤسسه خیریه محک و مقایسه آمار کودکان مبتلا به سرطان در آمریکا و ایران گفت: امریکا ۱۰ برابر ایران تولید ناخالص ملی دارد در حالی که در میزان فوت کودکان مبتلا به سرطان نسبت به موارد جدید ابتلا در این کشور تنها ۳ درصد کمتر از ایران است که این امر نشان‌دهنده ظرفیت اجتماعی کشور ایران در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان است.

وی با بیان اینکه هزینه اداره ۲ سال یک بیمارستان برابر با ساخت آن است و تنها بیمارستان فوق‌تخصصی سرطان ایران، فقط با حمایت نیکوکاران دهمین سال فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد ادامه داد: لذا توصیه می‌شود خیرین در کنار تأمین هزینه‌های ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها به تأمین هزینه اداره آنها نیز توجه نموده و از این طریق اثربخشی کمک‌های خیرخواهانه در توسعه سیستم‌های درمانی را افزایش دهند. توجه به این نکته بسیار مهم است که ساختمان و تجهیزات بدون وجود نیروهای متخصص و کارآمد قادر به ارائه خدمات به بیماران نخواهد بود.

دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، در این مراسم گفت: سهم وزارت بهداشت در فراهم کردن میزان دسترسی به خدمات درمانی کشور کمتر از ۲۰ درصد است و مابقی این سهم را شاکله‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد بر عهده دارند.

وی افزود: امیدواریم ایجاد موسسات مردم‌نهاد مشابه محک به صورت زنجیره‌ای در حوزه سلامت موجب پوشش همگانی سلامت در کشور شود.

اهدای تابلوی کودکان محک به وزیر بهداشت

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر از وزیر بهداشت تقدیر شد. همچنین وزیر بهداشت نیز با نگارش متنی برای کودکان مبتلا به سرطان روی تابلوی نقاشی شده توسط کودکان محک برای آنها یادگاری نوشت.

محک به کمپین انجمن جهانی کنترل سرطان (UICC) پیوست

موسسه خیریه محک به عنوان عضو رسمی سازمان جهانی کنترل سرطان (UICC) و در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد به کمپین جهانی روز سرطان پیوست تا با ترویج اهداف این کمپین جامعه را نسبت به دغدغه‌های بیماران مبتلا به سرطان آگاه کنیم. محک امیدوار است با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، مشکلات مردمان سرزمین‌مان در حوزه بیماری سرطان کاهش یافته و کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان افزایش یابد.