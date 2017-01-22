۱۰ هزار میلیارد تومان بار مالی سرطان در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی روز یکشنبه در حاشیه همایش پویش ملی مبارزه با سرطان که در بیمارستان محک برگزار شد، اظهارداشت: تعداد ابتلای افراد سرطانی در کشور سالانه ۹۲ هزار مورد است که با احتساب سرطان پوست این آمار به ۱۰۰ هزار مورد می رسد.

وی با بیان اینکه آمار ابتلا به سرطان در کشور به نسبت بسیاری از کشورها کمتر است، افزود: علت آن را طول عمر ایرانیان عنوان کرد که به اندازه آن کشور ها نیست.

هاشمی در ادامه گفت: هر چه جمعیت کشور مسن تر باشد آمار سرطان افزایش می یابد و پیش بینی می شود که ظرف ۱۵ سال آینده تقریبا ۵۰ درصد تعداد سرطان افزایش یابد.

وزیر بهداشت علل ابتلا به سرطان را علاوه بر مسائل محیطی، آب و هوا و سبک زندگی، عوامل رفتاری عنوان کرد و گفت: وقتی در کشور شاهد اعتیاد، سیگار، کم تحرکی و مصرف بیش از اندازه شکر و نمک و استرس هستیم طبیعی است که آمار سرطان افزایش پیدا کند.

هاشمی با تاکید بر این که کل حکومت باید برای پیشگیری از بیماری سرطان اقدام کنند، گفت: برای پیشگیری از سرطان اقداماتی صورت گرفته است و خوشحالیم که در شورای عالی سلامت و امنیت غذا در مرکز و استان ها تصمیمات خوبی در این خصوص گرفته شده است.

وزیر بهداشت افزود: انتظار داریم که در این حوزه تصمیم گیری ها با جسارت بیشتری اتخاذ گردد حتی اگر خوشایند بخشی از ما نباشد و باید به نفع مردم باشد.

هاشمی با بیان اینکه با مدرنیزه شدن زندگی سبک زندگی ، خوراک و آشامیدنی نیز تغییر کرده است، گفت: متاسفانه این موارد برای سلامتی زیان آور است بنابراین بخش زیان آور باید شناسایی شود و رسانه ها نیز اطلاع رسانی کرده و همه رعایت کنند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه وزارت بهداشت در حوزه درمان نیز اقدامات بسیاری برای ارائه خدمات مطلوب به مردم انجام داده است، گفت: در دولت یازدهم ۸۳ درصد هزینه های بیماران سرطانی را پرداخت می کنیم که البته ناکافی است و امیدواریم که با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بتوانیم سهمی که از بودجه عمومی دریافت می کنیم، به اندازه متوسط سهمی باشد که کشورهای منطقه به حوزه سلامت اختصاص می دهند در آن صورت بیمه ها می توانند مردم را بیشتر حمایت کنند.

هاشمی گفت: بار مالی بیماری سرطان در کشور شامل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که ۸۳ درصد آن را دولت پرداخت می کند و مابقی را مردم از جیب می دهند.

وزیر بهداشت افزود: با برنامه هایی که وزارت بهداشت در درمان بیماران سرطان دارد اطمینان دارم که ظرف دو سه سال آینده عدالت در دسترسی اتفاق بیفتد. یعنی در اکثر شهرها مراکز شیمی درمانی و در مراکز استان ها مراکز رادیوتراپی خواهیم داشت.

هاشمی در پایان گفت: در بخشی ازاستان های کشور که ۱۵ قطب است پیشرفته ترین خدمات سرطان از نظر درمانی، تشخیصی و جراحی مستقر خواهد شد.