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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۳۱

در نمایشگاه نقاشی کودکان کار شهر تهران؛

۷۰ اثر هنری کودکان کار منطقه ۲۰ تهران به نمایش در می آید

۷۰ اثر هنری کودکان کار منطقه ۲۰ تهران به نمایش در می آید

شهرری-دومین نمایشگاه نقاشی کودکان کار شهر تهران در فرهنگسرای ارسباران در حالی برگزار می شود که بیش از ۷۰ اثر هنری کودکان منطقه ۲۰ به نمایش در می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حسنی مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰ تهران اظهار داشت: ۷۳ اثر هنری کودکان کار منطقه ۲۰ تهران در نمایشگاه نقاشی کودکان کار شهر تهران که برای دومین سال پیاپی برپا شده، عرضه می شود.

حسنی با اشاره به اینکه این آثار متعلق به دانش آموزان مدارس ایلیا، یوسف صدیق و عرفانیه زینبیه منطقه ۲۰ تهران است، افزود: نقاشی های دانش آموزان با موضوع هوای پاک ترسیم شده است و در فرهنگسرای ارسباران به نمایش گذاشته می شود.

وی به حضور خیران، هنرمندان، بازیگران و مدیران ارشد شهری در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: عواید حاصل از فروش این آثار هنری صرف هزینه های آموزشی دانش آموزانی که خالق این آثار بوده اند، خواهد شد.

حسنی با اشاره به اینکه معرفی توانمندی کودکان کار و آشنایی افراد خیر با شرایط تحصیلی و زندگی این کودکان از مهمترین اهداف برپایی این نمایشگاه است، یادآور شد: حمایت و کمک به کودکان کار و اقشار آسیب پذیر همواره از اولویت های مدیریت شهری این منطقه بوده است و خدمات فرهنگی، اجتماعی، تحصیلی، مشاوره ای و درمانی در طول سال به این کودکان ارائه می شود.

کد مطلب 3884553

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