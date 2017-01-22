به گزارش خبرنگار مهر، حسن مهرجردی عصر امروز یکشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی اقوام ایرانی که در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: حادثه تلخ پلاسکو از طراوت و شادابی این مراسم کاست و ما را به سوگ آتش نشانان غیور کشور نشاند.

مهرجردی خاطر نشان کرد: حضور فراگیر و مشارکت فعال اهالی کرمانشاه در یکی از مهم ترین جشنواره هایی که در سالهای اخیر به تناسب ضرورت در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است است بسیار چشمگیر است.

مشاور عالی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اگر برخی مشغله‌ها و معذوریت های کاری نبود تمام مدیران وزارت خانه و معاونان در این جشنواره شرکت می کردند.

وی به تلاش های مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: این نشست وزین و پر از بهره با مشارکت چهره های برجسته هنری کشور به خصوص چهره های شاخص فرهنگ و هنر استان کرمانشاه که ذخایر ارزشمند در جای جای کشور هستند و باید به عنوان یک فرصت از آنها بهره برداری کنیم برگزار شده است.

مهرجردی تصریح کرد: امیدواریم این جشنواره و جشنواره های پیاپی مربوط به اقوام ایرانی که امروز در کرمانشاه و فردا در دیگر نقاط ایران اسلامی برگزار خواهد شد به توسعه و تعالی فرهنگ و هنر و تمدن ایران بینجامد.