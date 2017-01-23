به گزارش خبرنگار مهر؛ پایگاه اینترنتی ادبیات اقلیت با حمایت جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، نخستین دورۀ جایزۀ ادبیات اقلیت را در قالب جشنواره داستان پانزده کلمه‌ای با موضوع کودکان کار برگزار می‌کند.

شرایط شرکت در مسابقه از سوی این مسابقه از سوی برگزار کنندگان نوشتن آثاری با حداکثر پانزده کلمه عنوان شده و هر فرد می‌تواند تا پنج اثر را برای دبیرخانه ارسال کند

همچنین داستان‌ها باید به طور مشخص با موضوع «کودکان کار» باشند اما استفاده از واژه‌های «کودک» و «کار» در داستان الزامی نیست و در عین حال آثار ارسالی نباید قبلاً در جشنوارۀ دیگری برگزیده شده باشند.

نویسندگان می‌توانند آثار خود را برای شرکت در این جشنواره از طریق فرم موجود در سایت جایزۀ ادبیات اقلیت (prize.aghalliat.com) ارسال کنند.

بنابر اعلام دبیرخانه حق انتشار داستانک‌های ارسالی با ذکر نام نویسنده برای «سایت ادبیات اقلیت» محفوظ خواهد بود و اسامی تمامی شرکت‌کنندگان، پس از تأیید صحت ثبت نام و ارسال آثارشان در سایت جایزۀ ادبیات اقلیت منتشر خواهد شد.

همچنین داستان‌های برگزیده در مرحلۀ دوم مسابقه در کتاب مجموعه‌داستان‌های جایزۀ ادبیات اقلیت منتشر خواهد شد.

همچنین دبیرخانه این جایزه اعلام کرده است هر شرکت‌کننده باید مبلغ پنج هزار تومان از طریق درگاه الکترونیک سایت، به حساب دبیرخانۀ جایزه واریز کند. جوایز مسابقه و دیگر هزینه‌های برگزاری جشنواره از محل مبالغ واریزشده تأمین خواهد شد.

بر این اساس جایزۀ داستانک اول مسابقه: ۱۵ درصد از مجموع واریزهای مسابقه (تا سقف پانزده میلیون تومان) خواهد بود.

جایزۀ داستانک‌های دوم تا دهم: هر کدام ۵ درصد از مجموع واریزهای مسابقه (تا سقف پنج میلیون تومان) خواهد بود.

۲۰همچنین درصد از مجموع واریزهای مسابقه (به اضافۀ نیمی از مبلغ مازاد بر سقف جوایز برندگان مسابقه)، از طریق جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان صرف کمک به حل معضل کودکان کار خواهد شد و درصد از مجموع واریزهای مسابقه (به اضافۀ نیمی از مبلغ مازاد بر سقف جوایز برندگان مسابقه)، صرف هزینه‌های برگزاری مسابقه و سایت ادبیات اقلیت خواهد شد.

همچنین همۀ علاقه‌مندان به حمایت از این جشنواره می‌توانند از طریق فرم حمایت آزاد در سایت جایزۀ ادبیات اقلیت، با هر میزان مشارکت مالی، در برگزاری این مسابقه و حمایت از کودکان کار و سایت ادبیات اقلیت نقش داشته باشند.

هیئت داوران: محمدجواد جزینی، ابوتراب خسروی، محمدرضا یوسفی بوده و دبیری جایزه نیز بر عهده سیدمهدی موسوی‌نژاد است.

مهلت ارسال آثار برای شرکت در این جشنواره پایان اسفند ۱۳۹۵ و نتایج مرحلۀ اول مسابقه نیز اردیبهشت ۱۳۹۶ اعلام می‌شود. اعلام نتایج مرحلۀ دوم و نهایی مسابقه: خرداد ۱۳۹۶ و همزمان با روز جهانی مبارزه با کار کودکان خواهد بود.

یادآوری می‌شود جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان (http://www.jamiatdefaa.org/) سازمانی غیردولتی است، متشکل از فعالانی که از سال‌ها پیش در زمینۀ حقوق کودکان تحقیق و فعالیت‌هایی داشته‌اند. مؤسسان «جمعیت دفاع» مشخصاً از سال ۷۹ وارد عرصۀ عملی و کار مستقیم و رو در رو با کودکان و به‌ویژه کودکان کار و خیابان شدند. هدف از تأسیس جمعیت دفاع، تلاش جهت محو کامل کار، بهره‌کشی و هرگونه سوء‌استفاده از کودکان و احقاق حقوق و شرایط زندگی انسانی و برابر برای تمامی کودکان جهان است.