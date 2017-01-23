آمریکا ۱۶ مرتبه نقض برجام کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن نقوی حسینی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: کرسی و تربیون های نمایندگی جایگاه حساس و رسالت خطیری بوده که امیدواریم بتوانیم درمقابل دشمن که با چنگ و دندان برای کشور توطئه می ریزد قد علم کنیم.

وی با بیان اینکه دشمن از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و حتی دیپلماسی استفاده می کند تا مردم را زمین گیر کند، بیان داشت: در حال حاضر کشور با مشکلات زیادی از جمله مشکلات اقتصادی روبرو بوده که دشمن تلاش دارد از این فرصت استفاده کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به برجام و بدعهدی های دشمن در این توافق اشاره کرد و گفت: در سال گذشته رهبری در مورد برجام فرمودند «آنچه که به آقایان در جلسات عمومی می گویم در جلسات خصوصی نیز می گویم».

مشکلات کشور در لوزان و زنو حل نمی شود

نقوی حسینی با تأکید بر اینکه پیروز واقعی رهبر معظم انقلاب هستند و بر این موضوع تمام دنیا اعتراف دارد، عنوان داشت: تلاش، هوش و ذکاوت مردم ایران و منابع طبیعی ظرفیت خوبی است که اگر در کنار تدابیر مقام معظم رهبری بکار گرفته شود بسیاری از مشکلات حل می شود.

وی با بیان اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری مشکلات کشور در لوزان و ژنو حل نمی شود، بیان داشت: اقتصاد مقاومتی اگر محور فعالیت ها قرار گیرد و به ظرفیت های داخلی اتکا داشته باشیم خواهیم توانست بسیاری از مشکلات را حل کنیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نباید به این موضوع اعتقاد داشته باشیم که دشمن کشور را توسعه دهد بلکه باید با توان خود مشکلات را حل کنیم.

نقوی حسینی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی دشمنان قسم خورده دارد، بیان کرد: طی این ۳۷ سال دشمنی دشمن تغییری نکرده و حتی شدت یافته است.

وی اضافه کرد: هرچه می بینند انقلاب اسلامی موفقیت به دست آورده و پیشرفت می کند دشمنی آن ها شدت پیدا می کند اما نوع دشمنی در برهه های مختلف متفاوت شده است.

تغییر روش های دشمنی استکبار جهانی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دشمن یک روزی گروهک های تروریستی و نفاق را از آستین خود درمی آورد، یک روزی مسائل خلق بلوچ، عرب و ترکمن مطرح و روزی جنگ را تحمیل کرد، افزود: امروز نیز دشمن با تحریم و پروژه نفوذ وارد شده است.

وی با تأکید بر اینکه در تمام این سال ها دشمنی دشمن تغییری نکرده تنها نوع آن عوض شده است، بیان کرد: این دشمنی گاهی در دیپلماسی خود را نشان می دهد و از روش دیپلماسی برای دشمنی استفاده می کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ملت ایران شاهد است بعد از توافق بین المللی با گروه ۱+۵ که شورای امنیت آن را تایید و اتحادیه اروپا حمایت کرده آمریکایی ها تا امروز ۱۶ مرتبه بر خلاف توافق بر علیه ملت ایران محدودیت مصوب و نقض عهد و عهدشکنی کردند و هیچ کس به آن ها تذکر نمی دهد.

نقوی حسینی افزود: حتی خود اتحادیه اروپا که ادعای حمایت از برجام می کند در حال حاضر بانک های اروپایی با کشور کار نمی کنند و کسی نیست پاسخ دهد.

وی تأکید کرد: بنابراین عقل سلیم حکم نمی کند چشم طمع به سمت دشمن داشته و انتظار داشته باشیم دشمن دست ما را گرفته و بگوید انقلاب اسلامی گسترش پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد: ملت ایران در انتخاب های خود به گونه ای انتخاب کند که به حرکت پرشتاب، موقفقیت آمیز و خیره کننده انقلاب اسلامی در منطقه کمک کند.