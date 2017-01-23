باید دانشجویان را نسبت به دین و وطن وفادار نگه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن صدوق صبح امروز در مراسم تودیع رئیس سابق و معرفی رئیس این دانشگاه با گرامیداشت یاد دکتر شهید شهریاری و تسلیت به خاطر حادثه آتش سوزی در تهران گفت: کارکردن در دانشگاه از یک وزارتخانه پیچیده تر است.

وی ادامه داد: من دو خاطره شخصی دارم، یکی از این خاطره ها بر می گردد به سال ۶۰ که من مسئول حوزه کنکور در دانشکده ادبیات بودم که برای حفظ سوال ها شب را پشت بام دانشکده به همراه پسرم خوابیدیم، سال ۶۸ که جنگ بود ما دوره های شبانه ای در این دانشگاه داشتیم و چون مجبور بودیم برق ها را خاموش کنیم، من با تنخواهی که در اختیار داشتم، چراغ هایی را تهیه کرده بودم و در زمانی که خاموشی بود، از آن چراغ ها استفاده می کردیم.

سرپرست جدید دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در سمت سفارت، در یونسکو بودم که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی به ما گفت ما یک جنگ ۸ ساله را پشت سر گذاشته ایم. سعی کنید که مشکلی در خارج ایجاد نکنید. وی گفت بچه ها می دانید ما اگر هر چقدر سلاح پیشرفته داشته باشیم ولی دانشگاه های ما کیفاً فعال نباشند، هیچ کس تره ای به ریش ما خورد نمی کند.

وی خطاب به اساتید دانشگاه که در سالن حضور داشتند، گفت: کسانی که متاع ما را می خرند، دانشجویان هستند. ما باید کاری کنیم که آنها به آینده امیدوار باشند. لطفاً کاری نکنید که دانشجویان مایوس شوند.

صدوق ادامه داد: یکی از دانشجویان با حجاب کامل یادم هست که یک بار در مقطع کارشناسی ارشد به من گفت اگر ۵ میلیون داشته باشم کشور را ترک می کنم اینها واقعیت هایی است و ما باید دانشجویان را نسبت به دین وطن و خودمان وفادارو امیدوار نگهداریم و کمالجویی را در آنها تقویت کنیم.

وی در ادامه افزود: می گویند که دانشگاه امنیتی شده است. اگر ما درست عمل کنیم، دانشجو چنین احساسی را ندارد.

سرپرست دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به فعالیت هایی که دکتر تهرانچی رئیس سابق دانشگاه شهید بهشتی انجام داده بود اشاره کرد و گفت: یکی از کارها این بود که رساله ها در راستای حل مشکلات جامعه پیش رفت ما امیدواریم بتوانیم از دانش دکتر تهرانچی استفاده کنیم.