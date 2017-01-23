دولت اوباما برای ایجاد ابهام در انتخاب ترامپ تلاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ریا نووستی»، «کنستانتین کوساچف»، رئیس کمیته بین الملل شورای فدراسیون روسیه معتقد است که دولت باراک اوباما تمام تلاش خود را برای شک و شبهه در انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به کار گرفت.

کنستانتین کوساچف در مصاحبه با مجله «ایزوستیا» گفت: انتقال قدرت در آمریکا بسیار جنجالی و با رویه عادی انجام نگرفت. اوباما سعی کرد که در روند انتخاب ترامپ شک ایجاد کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که ترامپ مصمم است که مسیر تفکر خود را در پیش گیرد و دیدگاه هایش را اعمال کند.

رئیس کمیته بین الملل شورای فدراسیون روسیه در ادامه افزود: ترامپ، با جدیت دیدگاه های خود را پیگیری خواهد کرد، حتی اگر مردم در خیابان ها و رسانه های جمعی علیه ترامپ شعار دهند.

کوساچف در ادامه اعلام کرد: وی قصد دارد کابینه ای شبیه به کابینه «چرچیل» ایجاد کند و کارهای خود را بر اساس تفکر شخصی خود تا آخر پیش ببرد.

شایان ذکر است مراسم تحلیف چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا ۲۰ ژانویه در واشنگتن انجام شد. بر اساس آمارهای مختلف تقریباً دو میلیون نفر در خیابان های شهرهای مختلف آمریکا به اعتراض علیه ترامپ پرداخته اند و بیش از نیم میلیون نفر از این جمعیت دو میلیونی، در شهر واشنگتن دست به اعتراض زده اند.

گفتنی است در این تظاهرات، شخصیت های مختلف هنری، حزبی و دیگر اقشار مردم آمریکا حضور داشتند.