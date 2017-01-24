جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیون بخشیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت امروز در نشست خبری خود با رسانه ها با اشاره به حادثه پلاسکو اظهار داشت: این حادثه نمادی از فرهنگ ایرانی- اسلامی بود که ایثار و فداکاری از سوی هموطنان و آتش نشانان فداکار و شریف را به جهانیان از ایران منعکس کرد.

وی با اشاره به بررسی قانون اصلاح نظام بانکی در هیات دولت گفت: در هیات وزیران آیین نامه اجرایی اصلاح نظام بانکی تصویب شده است.

نوبخت افزود: طبق تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه ۹۵، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان برای تادیه بدهی دولت به نظام بانکی و افزایش سرمایه ۶ بانک دولتی از سوی دولت فراهم شد و با این ۴۵ هزار میلیارد تومان قدرت تسهیلات دهی بانک ها افزایش می یابد.

سخنگوی دولت با اشاره به بخشودگی جرایم تسهیلات بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون گفت: علاوه بر بخشودگی جرایم که توسط بانک مرکزی صورت می گیرد، دولت نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود این جرایم نیز در نظر گرفته است.

به ۲۰ هزار و ۵۳۰ واحد تولیدی بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شد

نوبخت با اشاره به برنامه دولت برای سرعت بخشی به برنامه خروج از رکود اظهار داشت: اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی بخش خصوصی که راکد و نیمه فعال هستند، یکی از برنامه های دولت بود که بر این اساس ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی تسهیلات اعطا می شود که بر این اساس، تا ۴ بهمن ماه به ۲۰ هزار و ۵۳۰ واحد تولیدی بالغ بر ۱۴ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند و علاوه بر این نیز ۳۹ هزار و ۷۳۲ میلیارد تومان اعتبارات دولتی به طرح های عمرانی اختصاص داده شده است.

خارج شدن ۳۹ هزار تاکسی فرسوده از ناوگان حمل و نقل/۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمدهای نفتی سال ۹۵

سخنگوی دولت همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: حدود ۳۹ هزار تاکسی فرسوده از ناوگان حمل و نقل شهری خارج کرده ایم.

نوبخت همچنین درآمدهای نفتی دولت در سال ۹۵ را ۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این درآمد تا آخر سال به دست می آید که معادل ارزی آن ۴۱ میلیارد دلار می شود.

درباره اتهامات فریدون نیازی به زحمت نامه نوشتن نیست؛ قوه قضائیه پیگیری می‌کند

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۴۶ نفر از نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس جمهور خواستار رسیدگی به تخلفات فریدون شدند، توضیح داد: تردید نداشته باشید قوه قضائیه مستقل است و انگیزه کافی در برخورد با هر کسی که جرمی را مرتکب می شود، دارد. لذا تردید نکنید که نیاز به زحمت کشیدن هیچ فرد دیگری نیست که نامه بنویسد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: ما نباید به این شکل اتهام افکنی کنیم و مطمئن باشید که قوه قضائیه با استقلال و قاطعیت همه موارد را بررسی می کند.

نوبخت همچنین در مورد دستگیری اخیر خبرنگاران توسط وزارت اطلاعات گفت: من نسبت به این موضوع بی خبر هستم و آن را از وزارت اطلاعات پیگیری خواهم کرد.

وی در خصوص افزایش حقوق کارمندان افزود: حقوق کارمندان در سال آینده، ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

آتش‌نشانان جان‌باخته در پلاسکو شهدای خدمت هستند

سخنگوی دولت در مورد اعطای عنوان شهید برای آتش نشانان جان باخته در حادثه پلاسکو گفت: گزارشی را جناب آقای شهیدی محلاتی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در جلسه گذشته هیات دولت ارائه داد و گفت که اینها جزء شهدای خدمتگزار هستند و پیکر پاک آنها در کنار شهدای مدافع حرم دفن خواهد شد.

امروز آمریکا در موضع ضعف است

نوخبت همچنین با اشاره به برجام و مواضع ترامپ نسبت به آن تصریح کرد: بعد از توافق هسته ای، تصور آمریکایی ها این بود که دسترسی ایران به بمب اتم را به تاخیر انداختند، لذا آن را یک دستاورد و پیروزی برای خود دانستند و برایش جشن گرفتند.

وی افزود: امروز افکار عمومی جهان با آمریکا همراه نیست و دیگر نمی تواند اجماعی علیه ایران ایجاد کند. فرانسه که پلیس بد مذاکرات بود، صریح ترین و تندترین مواضع را علیه آمریکا دارد و امروز آمریکا در موضع ضعف است و از ثبات نیز برخوردار نیست.

وی در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال که دولت برای استیفای دستبرد ۲ میلیارد دلاری آمریکا به دارایی های بلوکه شده ایران چه اقدامی انجام داده است، گفت: تیمی در کشور مامور شده اند و این موضوع را تعقیب قضایی می کنند و مرتب به شورای عالی امنیت ملی و دولت گزارش می دهند و سخت پیگیر هستند.

از درآمد یارانه ها پولی برای پرداخت به بخش تولید نمی ماند

سخنگوی دولت با اشاره به درآمدهای دولت از قانون هدفمندی یارانه ها گفت: جمعا ۳۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت های انرژی برای یارانه ها تامین شده است و باید فاصله آن با ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت ماهانه را که حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است از بودجه عمومی کشور تامین کرد. دیگر پولی باقی نمی ماند که ۳۰ درصد به تولید بدهیم یا برای دولت برداریم. تاکنون ۹۶ هزار میلیارد تومان پول از محل افزایش نرخها به دست آمد که باید فقط نیمی از آن یعنی ۴۸ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت می شد، اما عملا ۲۷۶ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی بین مردم تقسیم شد و ۶۸ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی برداشتیم. ۵۴۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کردیم. ۶۵۰۰ میلیارد از صندوق توسعه ملی برداشتیم و به مردم دادیم. این شرح حال اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست. دولت اختیار قانونی برای گران کردن سوخت داشت ولی قدرت پول ملی و درآمد خانوارها کاهش می یافت.

قانون درباره حادثه پلاسکو، مسئول را مشخص کرده است

نوبخت درباره پیگیری حادثه ساختمان پلاسکو و مسئول این حادثه اظهار داشت: جامعه این روزها، متالم است و هنوز پیکر پاک آتش‌نشانان ایثارگر و شهروندان عزیز زیر آوار است. در این شرایط پرداختن به هر موضوعی غیر از آواربرداری، تشییع و تدفین ابدان این عزیزان، مصلحت نیست. ولی همزمان مسئولان باید به چرایی این حادثه، چگونگی از پیشگیری موارد مشابه و جبران خسارات مادی و معنوی به شهروندان بپردازند.

وی ادامه داد: مسئولان نباید خود را درگیر جو احساسی قابل قبول جامعه کنند. به همین جهت در جلسه هیات وزیران در روز یکشنبه به دستور آقای رئیس جمهور، کمیته ویژه ای مامور رسیدگی به چرایی و چگونگی حادثه شد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: البته قانون صراحتا شهرداری را مسئول پیشگیری می داند. البته در حادثه ای که شهردار و آتش‌نشانها درگیر کارند؛ باید تامل کرد آواربرداری و تشییع و تدفین ابدان مطهر آتش‌نشانان صورت گیرد و پس از آن، کمیته دنبال خواهد کرد چرا این اتفاق افتاده است.

نوبخت افزود: از نظر معنوی خانواده های این عزیزان انتظار دارند آتش‌نشان‌های جان‌باخته در زمره شهدا محسوب شوند که بنیاد شهید در این زمینه اقدام کرد. همین‌طور تسهیلاتی برای کسانی که خسارت مالی دیده اند در نظر گرفته شده است. قانون به صراحت دستگاه مسئول را مشخص کرده و اجازه بدهید گزارش به وقت تنظیم و ارائه شود.

در ادامه خبرنگار مهر پرسید: شما از شهرداری تهران به عنوان مسئول این حادثه نام بردید، در حالی که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس عقیده دارند که وزارت کار مسئول اصلی این حادثه است که سخنگوی دولت پاسخ داد: از پاسخی که من داده ام این تیتر نشود که شهرداری تهران مسئول بوده است. من سعی کردم خیلی منصفانه بگویم که این موضوع را واسپاری کنیم به کمیته‌ای که تشکیل شده است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: شهردار محترم درگیر این کار و متالم است و فضا را به این سمت نبریم. اجازه دهیم کار دارد انجام می‌شود، خواهش می کنم از نتیجه صحبت های من این بر نیاید که دولت انگشت اتهام را به سمت شهرداری برده است.

کسری بودجه نداریم؛ عدم تحقق منابع داریم

نوبخت در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ گفته است دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۵ با کسری مواجه است، کسری بودجه دولت چقدر است؟ گفت: اگر منظور شما عدم تحقق درآمدها است هیچ سالی به همان اندازه درآمدها حاصل نمی شود. اگر ما به رغم کاهش درآمدها هزینه هایمان را متناسب با درآمدهای اولیه انجام دهیم با کسری مواجه می شویم، اما دولت متناسب با درآمدهایی که کسب کرده، هزینه کرده است و به همان میزان ما تخصیص منابع کرده‌ایم لذا با کسری بودجه مواجه نمی شویم و تا آخر سال نیز من گزارشی از میزان تحقق درآمدهای بودجه ۹۵ ارائه خواهم داد.

صلاح کار خویش را وزرا می‌دانند!

وی همچنین در پاسخ به این سوال که برخی از وزرا همچون طیب‌نیا و قاضی‌زاده هاشمی وزرای اقتصاد و بهداشت گفته‌اند در دولت آینده نخواهند بود؛ آیا اختلافی بین وزراست؟ گفت: این سوال را از خودشان بپرسید که هستند یا خیر. شاید خسته شده باشند؛ صلاح کار خویش را وزرا می‌دانند. این‌گونه سوالات را از خودشان بپرسید؛ دولت مشکل زیاد دارد، اما ما شانه هایمان را هم کنار هم بگذاریم، باز تحمل این مشکلات طاقت فرساست.



