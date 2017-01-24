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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۳۳

در نشست اتاق بازرگانی صورت گرفت؛

بخش خصوصی از ظریف تقدیر کرد

بخش خصوصی از ظریف تقدیر کرد

بخش خصوصی با ارایه تقدیر نامه ای به وزیر امور خارجه از اقدامات وی تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بخش خصوصی کشورمان از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در بیست و دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تقدیر کرد.

متن این تقدیر نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف

وزیرامورخارجه

نام بلند بسیاری از مفاخر ملی ایران، به پاس مجاهدت ها، تلاش ها و اقدامات موثر و راهگشایشان در ذهن و جان فعالان بخش خصوصی ایران باقی خواهد ماند و مردم این سرزمین تا همیشه تاریخ از آنها به نیکی و احترام یاد خواهند کرد.  

امروز با نهایت ادب و احترام باید اعلام کرد که نام شما نیز در ردیف بزرگان این سرزمین و در قله های غرورانگیز تاریخ به صفت یکی از موثران و بانیان خیر و برکت به یادگار می ماند.

توافق هسته ای و اجرای برجام نه تنها سندی ملی برای نشان دادن اقتدار ملت ایران، که برگ زرینی از کمال خردورزی، توسعه خواهی و صلح طلبی برای ایران اسلامی است و این مهم به کمک اندیشه، مدیریت و رفتار مدبرانه شما، دستگاه دیپلماسی کشور و با رهنمودهای مقام معظم رهبری به دست آمده است.  

بخش خصوصی ایران بیش از تمام آحاد جامعه به خوبی از اهمیت آنچه رخ داده آگاه هست و بعدها در پیشگاه تاریخ شهادت خواهد داد که برجام، راه نجاتی برای اقتصاد ایران و خط پایانی بر یک دهه عدم توسعه یافتگی جامعه ایرانی بود.  

امروز از جایگاه پارلمان بخش خصوصی و به نمایندگی از تمامی صاحبان کسب و کار، در نهایت ادب و احترام دست شما را به گرمی می فشاریم و مراتب قدردانی فعالان اقتصادی کشور را به اطلاع شما می رسانیم.  

امید است در سایه لطف الهی همچنان منشاء خیر و برکت برای این سرزمین باشید. تاریخ نام شما را ارج می نهد و آینده سازان این کشور به وجود الگوهای مترقی و خردمندی مانند شما افتخار می کند.  

مسعود خوانساری

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران»

کد مطلب 3886543
محمد مهدی ملکی

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    نظرات

    • مهشید IR ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      جناب آقای عراقچی متاسفم بگویم لطفا زحمت بکشید و درسفارتخانه ها تشریف ببریدو ملاحظه نمایید با ایرانیها در کشور خودشان بسیار با منت ودر عین حال مثل یک بدبخت برخورد می کنند.

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