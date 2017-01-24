ترامپ دستور ادامه ساخت «داکوتا» و «کیستون ایکس ال» را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا امروز در حکمی دستور داد تا پروژه های ساخت خط لوله های «داکوتا اَکسِس» (Dakota Access) و «کیستُون ایکس ال» (Keystone XL) ادامه یابند.

لازم به ذکر است این دو پروژه که در زمان ریاست جمهوری «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق آمریکا به دلیل اعلامیِ سیاست های زیست محیطی وی به حالت تعلیق درآمده بود، اکنون با توجیه توسعه زیرساخت های انرژی این کشور توسط ترامپ باید ادامه یابد.

گفتنی است، خط لوله داکوتا به طولِ هزار و ۱۷۰ مایل قرار است نفت منطقه «باکن» داکوتای شمالی با ذخیره ای معادل ۷.۴ میلیارد بشکه را با عبور از ایالت های داکوتای جنوبی و «آیووا» به ایالت «ایلینویز» برساند. این خط لوله در صورت احداث و بهره برداری، روزانه ۴۷۰ هزار بشکه نفت خام را به بازارها و پالایشگاه های منطقه غرب میانه، ساحل خلیج در جنوب و نهایتا ساحل شرقی آمریکا روانه می کند.

پروژه نفتی داکوتای شمالی که خبر تصویب آن در سال میلادی ۲۰۱۴ اعلام و روند اخذ مجوز آن تا سال میلادی جاری (۲۰۱۶) به طول انجامید، از همان ابتدا بحث برانگیز بود چرا که قبایل بومی ساکن در منطقه «صخره ایستاده» واقع در حد فاصل دو ایالت داکوتای شمالی و داکوتای جنوبی از بابت آلودگی زیست محیطی که این پروژه برایشان ایجاد می کند در هراس هستند. در این میان قبیله «سیوکس» از ماه آوریل سال میلادی جاری با برگزاری کمپینی خواستار تجدید نظر مقامات در مسیر انتقال خط لوله نفتی داکوتا شده بود.