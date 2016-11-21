سرکوب معترضان به خط لوله «داکوتا» با گلوله و ماشین های آب پاش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی بی بی سی، سرکوب بومیان آمریکایی که به احداث خط لوله «داکوتا» اعتراض کردند، باردیگر خبرساز شد.

نیروهای پلیس در داکوتای شمالی برای سرکوب معترضانِ احداث خط لوله «داکوتا» به ماشین های آب پاش متوسل شدند.

پلیس مدعی است، معترضان پس از آغاز تجمع خود اقدام به شلیک کرده اند؛ این در حالیست که معترضان نیز می گویند پلیس از گلوله های پلاستیکی علیه آن ها استفاده کرده است.

به گفته شاهدان عینی قریب به ۴۰۰ معترض به احداث خط لوله «داکوتا» در «بَک واتر بریج» (Backwater Bridge) تجمع کرده بودند. این مکان از اواخر اکتبر سال جاری میلادی توسط مسؤلین محلی مسدود شده بود.

فعالان حقوق بشریِ حاضر در صحنه این تظاهراتِ اعتراض آمیز در حساب توئیتری خود اعلام کردند که در هوای کمتر از صفر درجه این منطقه، پلیس با ماشین های آبِ سرد و شلیک گلوله هاب پلاستیکی به معترضان حمله ور شد و تعدادی از آن ها را مجروح کرد.

این در حالیست که خبرگزاری روسیا الیوم در خبری فوری تعداد مجروحینِ سرکوب پلیس را ده ها نفر اعلام کرده است.

خط لوله داکوتا به طولِ هزار و ۱۷۰ مایل قرار است نفت منطقه «باکن» داکوتای شمالی با ذخیره ای معادل ۷.۴ میلیارد بشکه را با عبور از ایالت های داکوتای جنوبی و «آیووا» به ایالت «ایلینویز» برساند. این خط لوله در صورت احداث و بهره برداری، روزانه ۴۷۰ هزار بشکه نفت خام را به بازارها و پالایشگاه های منطقه غرب میانه، ساحل خلیج در جنوب و نهایتا ساحل شرقی آمریکا روانه می کند.

پروژه نفتی داکوتای شمالی که خبر تصویب آن در سال میلادی ۲۰۱۴ اعلام و روند اخذ مجوز آن تا سال میلادی جاری (۲۰۱۶) به طول انجامید، از همان ابتدا بحث برانگیز بود چرا که قبایل بومی ساکن در منطقه «صخره ایستاده» واقع در حد فاصل دو ایالت داکوتای شمالی و داکوتای جنوبی از بابت آلودگی زیست محیطی که این پروژه برایشان ایجاد می کند در هراس هستند. در این میان قبیله «سیوکس» از ماه آوریل سال میلادی جاری با برگزاری کمپینی خواستار تجدید نظر مقامات در مسیر انتقال خط لوله نفتی داکوتا شده است.