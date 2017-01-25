به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت حدود دو هفته از واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه، صدای انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از فعالان اقتصادی کرمانشاه نسبت به سازمان خصوصی سازی و نحوه واگذاری این پالایشگاه قدیمی نفت بالا گرفته است.

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی درباره نحوه واگذاری این پالایشگاه نفت با بیان اینکه اصول مزایده در واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه رعایت نشده است، گفت: پالایشگاهی که حدود یک‌هزار میلیارد تومان کارشناسی شده به مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان واگذار شده است.

از سوی دیگر بیژن زنگنه وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بخش تاریخی پالایشگاه نفت کرمانشاه و ثبت آن در فهرست آثار ملی کشور، توقف واگذاری آن به بخش خصوصی را خواستار شده است.

در بخشی از نامه وزیر نفت، خطاب به وزیراقتصاد، آمده است: «از آنجایی که بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده جهت حفظ آثار ملی کشور و صنعت نفت، بخشی از پالایشگاه کرمانشاه (شامل کارخانه حلب سازی و تاسیسات اطراف آن که از قدمت بسیار زیادی برخوردار است) برای ساخت موزه در اختیار طرح موزه های صنعت نفت قرار گرفته و عملیات اجرایی ساخت و آماده سازی آن شروع شده است، از این رو خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به جداسازی این بخش و خروج آن از فروش و واگذاری به ترتیبی که عرصه و اعیان مربوطه کماکان در مالکیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران باقی بماند، اقدام لازم معمول فرمایند.»