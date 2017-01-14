واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی ۲۰۰۰ نفر را بیکار می کند

عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی اظهار داشت: ما سابقه خوشی در کرمانشاه از واگذاری‌های شرکت‌ها به بخش خصوصی نداریم چون هرچه که تا الان واگذار شده نابود شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: ما خاطره کارخانه کشمیر که ۳۰، ۴۰ سال در کرمانشاه بهترین فاستونی‌ها را تولید می‌کرد بعد از واگذاری متاسفانه تمام ماشین آلات آن باز و با خاک یکسان شد و الان بچه های جدید متولد کرمانشاه اصلا در ذهنشان نیست که روبروی استانداری کارخانه‌ای داشتیم که فاستون تولید می‌کرد؛ که ان صاف و کارگرانش را بیرون کردند و به خانه تبدیل شد.

مصری گفت: نساجی غرب که واگذار شد متاسفانه الان ۶، ۷ سال است بجای اینکه ۴۰۰، ۵۰۰ کارگر در نساجی و پشم ریسی کار کنند الان یک کارگر هم آنجا نیست و سال های سال است که چندنفر نگهبانی می دهند و اخیرا ما شنیدیم که دارند پالایشگاه را واگذار می کنند و پالایشگاه هم به همین روز خواهد رسید.

وی در خصوص علت واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گفت: می‌گویند پالایشگاه زیان بسیار زیادی دارد زیان پالایشگاه کرمانشاه به دلیل غلط بودن قیمت گذاری نفت است و بدلیل اینکه وزارت نفت تکنولوژی آنجا را تغییر نداده و اکنون ترس ما این است که اگر پالایشگاه واگذار شود بعد از مدتی واگذاری با خاک یکسان شود و زمین و ملک آن با ۵ میلیارد بفروش برسد چون در بهترین نقطه کرمانشاه است و قدیمی ترین واحد صنعتی شهر ما نیز از بین برود و ما دیگر هیچ واحد صنعتی از آن زمان نداشته باشیم.

مصری با ادامه توضیحات گفت: با واگذاری پالایشگاه یکی دو هزار نفر هم بیکار می‌شوند، اما می‌گویند باید واگذار شود ما گفتیم قبول پالایشگاه کرمانشاه به نسبت پالایشگاه آبادان زیان آنچانی ندارد در حالیکه پالایشگاه آبادان با دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان زیان زیر نظر وزارت نفت است و واگذار نشده، هر زمان پالایشگاه آبادان را واگذار کردند پالایشگاه ما را هم واگذار کند.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه افزود: ما یقین داریم خدایی ناخواسته با این اتفاق نامیمون تعداد زیادی بیکار شوند و پالایشگاه را باز کنند چون در کاتالیست های پالایشگاه مقداری طلای سفید است ۴۴ مخزن دارد و نکند اینها را باز کنند و بفروشند.

وی گفت: پالایشگاه دستگاه مولد توربینی و کمپرسورهای توربینی دارد که ۷۰ میلیارد تومان قیمت آن است همچنین ادوات زیادی مانند جرثقیل های غول پیکر و ماشین آلات پیشرفته آتش و نشانی و... داخل پالایشگاه است و نکند این ها از قلم افتاده باشد و قیمتی بزنند و بعدا ما ببینیم که یکی یکی این دستگاه ها از پالایشگاه خارج شد وپالایشگاه هم بی مصرف بماند و بعد از مدتی فاجعه ای که در کشمیر و نساجی اتفاق افتاد در اینجا هم اتفاق افتد.

مصری با اعلام مخالفت خود با واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گفت: ما مخالف واگذاری هستیم و امیدواریم که مدیریت ارشد استان و سایر مسئولان همت کنند و نگذراند که پالایشگاه واگذار شود همچنین مجمع نمایندگان استان به اتفاق مخالف واگذاری هستند.