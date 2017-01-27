به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در حالی که ارایه آمار از سوی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد نشان دهنده این بود که در سال ۲۰۱۶ بیش از یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون سفر بین‌المللی صورت گرفته، آمار جدید وضعیت اروپا را در این میان روشن کرده است.

بر مبنای این آمار در مجموع اروپا در سال ۲۰۱۶ میزبان ۶۲۰ میلیون مسافر از کشورهای دیگر بود که رشدی ۲ درصدی را به نسبت به سال ۲۰۱۵ نشان می دهد.

در این میان منطقه آسیا پاسیفیک با پذیرش ۳۰۳ میلیون مسافر با رشدی ۸ درصدی روبه رو شد و آمریکا با میزبانی ۲۰۱ میلیون نفر رشدی ۴ درصدی را ثبت کرد. آفریقا نیز با پذیرش ۵۸ میلیون نفر نشان دهنده رشدی ۸ درصدی بود. در این میان تنها خاورمیانه بود که با پذیرش ۵۴ میلیون نفر کاهشی ۴ درصدی را تجربه کرد.

این آمار نشان دهنده رشد ۲ درصدی آمار توریسم پذیری اروپا در مجموع بود، در حالی که در اروپای غربی رشدی مشاهده نشده است.

فرانسه با پشت سر گذاشتن تاریک‌ترین روزها در این منطقه و تبدیل شدن به هدفی برای حملات تروریستی بزرگ، که دو مورد در پاریس و یک مورد در نیس رخ داد، روزهای بدی را پشت سر گذاشت. این حملات در بازه زمانی یک و نیم ساله رخ داد. این امر در نهایت مورد توجه رهبران تجاری و اقتصادی قرار گرفت که با هشدارهای خود تلاش کردند تا راه‌هایی برای جلوگیری از کاهش تروریسم پیدا کنند .

در این میان دیگر کشورهای منطقه اروپا از اسپانیا تا اتریش موفق شدند تا گردشگر بیشتری را جذب کنند.

نکته قابل توجه این که کشورهای کوچک‌تر نیازمند تکمیل زیرساخت‌های بیشتری هستند چرا که هر روز با مراجعه کنندگان بیشتری روبه رو می‌شوند. برای مثال کشور کوچک ایسلند با افزایشی نزدیک به ۲۰ درصد در آمار مربوط به اقامت شبانه در هتل‌هایش روبه رو شد .

آمار بازار اتحادیه اروپا از نظر تعداد اقامت شبانه توریست‌ها در سال ۲۰۱۶ چنین بوده است:

اسپانیا با ۵۴۵ میلیون و ۳۰۰ هزار شب اقامت توریست در راس فهرست قرار گرفت و رشدی ۷.۸ درصدی را تجربه کرد.

فرانسه با ۳۹۴ میلیون و ۶۰۰ هزار شب اقامت در جایگاه دوم قرار گرفت و با کاهشی ۴.۶ درصدی روبه رو شد.

ایتالیا با ۳۹۴ میلیون و ۶۰۰ هزار شب اقامت در مکان سوم رشدی ۰.۵ درصدی را ثبت کرد.

آلمان با ۳۸۹ میلیون و ۶۰۰ هزار شب اقامت در مکان چهارم با رشد ۲.۸ درصدی روبه رو شد.

بریتانیا با ۲۹۱ میلیون و ۹۰۰ هزار شب اقامت در مکان پنجم قرار گرفت که کاهشی ۴.۵ درصدی را ثبت کرد. این کاهش در سایه برگزیت قابل پیش‌بینی بود.

اتریش در مکان ششم با ۱۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار شب اقامت رشدی ۴.۸ درصدی را ثبت کرد.

هلند در مکان هفتم قرار گرفت و با ۱۰۶ میلیون و ۷۰۰ هزار شب اقامت رشدی ۳ درصدی را تجربه کرد.

برمبنای اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد (UNWTO) آمار جهانی گردشگری در سال ۲۰۱۶ برابر ۳.۹ درصد افزایش یافت. این میزان به معنی افزایش ۴۶ میلیون سفر خارج از کشور در مقایسه با سال ۲۰۱۵ است.