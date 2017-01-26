به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست بانکرینگ (سوخت رسانی دریایی) قشم در منطقه سلخ با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد سعیدی مدیرعامل کشتیرانی، کیان ارثی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش و سید حمید مؤمنی مدیرعامل منطقه آزاد قشم افتتاح شد.

با توجه به سهم ناچیز ایران در صنعت بانکرینگ منطقه برنامه ریزی برای افزایش سهم بازار این صنعت از مدت ها پیش آغاز شد.

این پروژه با سهم ۶۰ درصدی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ۲۵درصدی منطقه آزاد قشم و ۱۵ درصدی شرکت ملی نفتکش ایران با ۱۰ مخزن اتمسفری عمودی ساخته شده است.

ظرفیت هر یک از این مخازن ۵۲۶۰ تن بوده که در مجموع ظرفیت ذخیره سازی فاز اول این پروژه ۵۲ هزار و ۶۰۰ تن است و قابلیت سوخت رسانی تا ۱ میلیون بشکه در سال را نیز داد.

این پروژه در فازهای بعدی به تدریج به ظرفیت ۱۰۰ هزار تن و به تناسب افزایش فعالیت ها تا ظرفیت ۵۰۰ هزار تن و در نهایت تا ظرفیت ۷۵۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.

پروژه بانکرینگ منطقه سلخ قشم، بزرگترین قطب سوخت رسانی در سواحل ایران قلمداد می‌شود و قشم را به هاب سوخت رسانی به کشتی‌های ایرانی و خارجی تبدیل می کند.