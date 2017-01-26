به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، علیرضا جعفری، در جلسه مشترک با اعضای هیات مدیره این شرکت که در محل باغ کتاب تهران برگزار شد، ضمن ارایه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این پروژه و روند آماده‌سازی آن گفت:تالارهای متعدد زیادی همچون تالار علم خردسال، تالار علم کودک، تالار علم نوجوان، کشتی کتاب، داستانهای تجسمی، داستانهای شاهنامه و مجموعه سالنهای سینما، تئاتر، همایش و غیره از جمله زیر پروژه های باغ کتاب به شمارمی آیند.

جعفری تالارهای علم را بهترین فضای آموزشی، تربیتی و فرهنگی برای تمامی نوجوانان اعم از قشرهای مختلف اجتماعی و اقتصادی دانست و گفت: به طور حتم افتتاح این تالار می تواند نقش بسزایی در ترویج روش های آموزشی نوین و منطبق با استانداردهای جهانی داشته باشد.

وی به اهمیت افتتاح تالار علم نوجوان در باغ کتاب تهران اشاره کرد و گفت: با راه اندازی این مجموعه بزرگ و علمی امیدواریم بتوانیم فرصت علم آموزی نوجوانان و آشنایی آن ها با دانش روز دنیا را فراهم آوریم.

در ادامه این نشست اعضای هیات مدیره به همراه علیرضا جعفری، مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از پروژه باغ کتاب تهران بازدید کرده و در جریان روند آماده سازی این پروژه قرار گرفته و تاکید کردند تمام توان مالی و منابع انسانی شرکت به کار گرفته شده تا فاز نخست این پروژه قبل از پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

مهندس علیرضا جعفری در حاشیه بازدید از پروژه باغ کتاب تهران با اشاره به اینکه باغ کتاب مجموعه ای است فرهنگی و چند منظوره با محوریت کتاب است، گفت:این مجموعه به عنوان یک فضای فرهنگی در چهار فصل سال به نمایش و عرضه کتاب و محصولات فرهنگی مرتبط با کتاب خوانی می‌پردازد، که علاوه بر افزایش و تسهیل دسترسی علاقه‌مندان به کتاب، این مکان را مبدل به یک مرکز فرهنگی برای مخاطبانی از سنین و سلیقه های مختلف خواهد کرد.

وی با بیان اینکه طراحی سالنهای باغ کتاب با بهره گیری از دانش داخلی، بومی و استفاده از متریال داخلی صورت گرفته است، افزود: پروژه باغ کتاب با محتوا و موضوع کتاب و از لحاظ دائمی بودن، این مجموعه را منحصر به فرد می کند.

باغ کتاب تهران که به همت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران راه اندازی و در حال آماده سازی است، قابلیت ‌های بسیاری از جمله جایگزینی برای نمایشگاه بین المللی در عرصه تخصصی کتاب، ایفای نقش به عنوان هماهنگ کننده در فرآیند تولید و نشر کتاب و ارتقای استانداردهای تولید و نشر، ترویج نوآوری ها و فناوری های حوزه نشر، دسترسی مخاطبان بین المللی به منابع اسلام، ایران و انقلاب اسلامی و منابع خارجی برخوردار است.

جانمایی فضاهای مختلف با کاربردهای مختلف و متنوع از جمله گالری و برگزاری نمایشگاههای موقت با موضوعات متنوع و تخصصی و ایجاد کافی شاپ و فروشگاههای مختلف برای فروش محصولات فرهنگی و... و. در باغ کتاب باعث جلب مخاطبان بیشتر از هر گروه سنی و با هر جنسیت و با هر تفکری می شود. همچنین باغ کتاب می تواند انواع خدمات را در حوزه تمامی رسانه ها با انواع مدیاها (کتاب، سی دی، دی وی دی، اینترنت و...) به مخاطبان خود ارائه می دهد.