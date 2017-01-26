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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۳

مدیرعامل منطقه آزاد قشم اعلام کرد:

۸۵ درصد بانکرینگ منطقه در اختیار بندر فجیره

۸۵ درصد بانکرینگ منطقه در اختیار بندر فجیره

مدیرعامل منطقه آزاد قشم با اشاره به اینکه ۸۵ درصد سوخت رسانی دریایی در منطقه در اختیار بندر فجیره امارات قرار دارد، به از دست رفتن بازار ۸ میلیارد دلاری ایران در حوزه بانکرینگ اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مومنی در حاشیه مراسم افتتاح فاز نخست بانکرینگ (سوخت رسانی دریایی) با اشاره به اینکه افتتاح فاز اول این پروژه حدود ۸ سال به طول انجامید، گفت: با راه اندازی این پروژه فصل جدیدی از فعالیت ما آغاز شده است؛ برنامه جدی که در این پروژه در دستورکار قرار گرفته افزایش سهم ایران از بانکرینگ منطقه است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۶ درصد از بانکرینگ منطقه در اختیار بندر الفجیره امارات قرار دارد و باید سهم خود را از این بازار افزایش دهیم، ادامه دهیم. در حال حاضر سالانه ۱۰۰ میلیون تن و در ماه ۷۵۰ هزار تن بانکرینگ که عمده آن توسط منطقه آزاد قشم انجام می شود، ازطریق بنادر جنوبی کشور صورت گیرد.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم به از دست رفتن بازار ۸ میلیارد دلاری ایران در حوزه بانکرینگ اشاره کرد و گفت: بخش اعظمی از سودآوری صنعت سوخت رسانی دریایی به خدمات جانبی تعلق دارد که در طرح توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

مومنی گفت: ۴ سرمایه گذار خارجی برای اجرای فاز دوم این پروژه  اعلام آمادگی کردند که این مذاکرات در حال انجام است.

وی همچنین از آغاز پروژه ذخیره سازی ۱۱۰ میلیون بشکه نفت در منطقه آزاد قشم خبر داد.

کد مطلب 3888103
محمد جندقی

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