به گزار ش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توافقی که روز گذشته در جلسه بررسی مشکلات شرکت ذغالسنگ کرمان با حضور معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان، مدیرعامل هلدینگ صنایع معدنی (شستا)، رئیس مجمع نمایندگان استان و مدیرعامل شرکت ذغالسنگ کرمان انجام شد، صبح امروز یک ماه حقوق معوق کارگران شرکت ذغالسنگ کرمان پرداخت شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تمامی معوقات حقوق و عیدی کارگران شرکت ذغالسنگ کرمان تا پایان سال جاری با توافق صورت گرفته پرداخت می شود.