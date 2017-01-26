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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۰

نماینده مردم کرمان و راور:

یک ماه حقوق معوق کارگران شرکت ذغالسنگ کرمان پرداخت شد

یک ماه حقوق معوق کارگران شرکت ذغالسنگ کرمان پرداخت شد

کرمان - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یک ماه حقوق معوق کارگران شرکت ذغالسنگ کرمان صبح امروز پرداخت شد.

به گزار ش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توافقی که روز گذشته در جلسه بررسی مشکلات شرکت ذغالسنگ کرمان  با حضور معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان، مدیرعامل هلدینگ صنایع معدنی (شستا)، رئیس مجمع نمایندگان استان و مدیرعامل شرکت ذغالسنگ کرمان انجام شد، صبح امروز یک ماه حقوق معوق کارگران شرکت ذغالسنگ کرمان پرداخت شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تمامی معوقات حقوق و عیدی کارگران شرکت  ذغالسنگ کرمان تا پایان سال جاری با توافق صورت گرفته پرداخت می شود.

کد مطلب 3888189

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