بزرگترین جریمه در انتظار شرکت های غذایی و آشامیدنی متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند در همایش دانشگاه‌های قطب شمال غرب کشور در تبریز با اشاره به انجام کارهای سازمان غذا و دارو در زمینه کنترل و نظارت بر آشامیدنی‌ها و خوراکی‌ها، گفت: سه کار اصلی در حوزه غذا طی این دوره انجام شد که مردم هم حساسیت خاصی روی این موارد دارند. در زمینه آشامیدنی و خوراکی‌ها، شیوه اقدامات از مزرعه تا سفره، هم می‌تواند سلامت مردم را در نظر بگیرد و هم می‌تواند آن را به خطر بیندازد.

وی با اشاره به ارتقای توان‌مندی دستگاه‌های نظارتی در این زمینه، اظهار کرد: مردم به سازمان غذا و دارو اطمینان بیشتری پیدا کردند. در بحث آب معدنی، آب‌لیموها، برنج و غیره وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو محکم ایستادند. برای طرح کنترل آلاینده‌ها، اعتبار ۶۰ میلیاردی برای تامین تجهیزات فراهم شد که بخشی از آن به دست ما رسیده و بخشی هم در گمرک است و امیدواریم تا پایان سال تعیین تکلیف شود. این کار بسیار بزرگی است که می‌تواند قدرت نظارتی ما را تقویت کند.

دیناروند افزود: اگر تا سال گذشته می‌توانستیم ۱۰۰ نوع سم و آفات نباتی را شناسایی کنیم، الان نزدیک به ۴۰۰ نوع را شناسایی می‌کنیم. تقلب‌هایی که تا قبل نمی‌توانستیم کنترل کنیم را الان کنترل می‌کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به مطرح شدن بحث سلامت محوری در این سازمان، گفت: اهتمام ما فقط به کنترل آلاینده‌ها و حد مجاز نبود، بلکه فکر کردیم شکر، نمک و چربی باید کم شود. فکر کردیم اسید چرب ترانس و اشباع خوراکی مردم باید کاهش پیدا کند. فکر کردیم که باید به مردم برای انتخاب غذای سالم کمک کنیم. در مورد تنقلات و غذاهای غیرمفید نیز اقدامات جدی انجام شد.

کاهش واردات روغن پالم و حذف از لبنیات

دیناروند به ماجرای روغن پالم نیز اشاره کرد و افزود: ماجرای پالم یکی از موفقیت‌های وزارت بهداشت است که انعکاس بین‌المللی داشت. به واسطه حضور در سازمان بهداشت جهانی، انعکاس‌های آن را مشاهده کردم. کاری که در مورد پالم از سال ۹۳ شروع شد و تا سال ۹۵ ادامه پیدا کرد، کار کوچکی نبود.

وی با اشاره به افزایش تعرفه واردات روغن پالم گفت: سال ۹۲ تعرفه گمرکی روغن پالم ۴ درصد بود و در سال ۹۵ این میزان به ۴۰ درصد رسید. در آخرین مطالعه‌ای که در مورد اسید چرب ترانس انجام دادیم، اسید چرب ترانس همه روغن‌های مصرفی خانوار زیر ۲ درصد بودند. برخوردی که با متخلفین انجام شد، متوجه شدند که آبروی آنها خواهد رفت.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به حذف پالم از لبنیات، اظهار کرد: در مورد روغن پالم ۳۰۰ هزار تن واردات کمتر شد و ۸۰ هزار تن پالم از لبنیات حذف شد. این در حالی بود که پنیر و ماست پر چرب با روغن ارزان قیمت تولید می‌شد.

برخورد با یک واحد تولید آب معدنی

دیناروند به ماجرای برخورد با یک واحد تولید آب معدنی نیز اشاره کرد و گفت: با یک واحد تولیدی آب معدنی که ۴۰ درصد تولید کشور را در اختیار داشت، به خاطر یک سهل اندیشی و اشتباهی که انجام می‌دادند و بعد در مقابل دستگاه نظارتی ایستادگی کردند، برخورد شد. حتی دستگاه‌های دیگر هم پیام دادند و فکر می‌کردند می‌توانند جلوی اقدامات ما را بگیرند، ولی این اتفاق افتاد و نیازی به اقدام قضایی نبود. همین که متخلفین را اعلام کنیم، آبروی آنها را می‌برد. پس شرکت‌های غذایی و آشامیدنی و خوراکی باید بدانند که اگر تخلفی کنند که سلامت مردم را به خطر بیندازد، همین اعلام متخلف بودن آن‌ها توسط سازمان غذا و دارو، بزرگ‌ترین جریمه‌ای است که می‌توانند پرداخت کنند.

وی به تغییر ذائقه ایرانی‌ها نیز اشاره کرد و گفت: تغییر ذائقه ایرانی‌ها طی سال‌ها اتفاق افتاد. مثلا ماالشعیری که می‌توانست یک نوشابه سالم باشد، تبدیل به آب و اسانس و رنگ و شکر شده است. در حالی که در اصل این‌طور نیست. در نتیجه باید به اجبار ذائقه اصلاح شود.

دیناروند به موازی‌کاری‌های ایجاد شده با سازمان استاندارد نیز اشاره کرد و افزود: استاندارد می‌گوید حداقل ۱۱ گرم در ۱۰۰ سی سی شکر در نوشابه‌های گازدار وجود داشته باشد و ما می‌گوییم حداکثر ۱۰ گرم؛ در استاندارد زیر ۱۱ گرم جُرم است و در غذا و دارو بالای ۱۰ گرم جُرم است. با استاندارد تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم که هر گاه وزارت بهداشت ضابطه فنی اعلام کرد، حتی قبل از اصلاح استاندارد، لازم‌الاجراست. این تفاهم با استاندارد انجام شد تا دولت حرف دوگانه نزند.