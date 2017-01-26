به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه آرام میهن اسلامی، کنگره سراسری «اقتصاد مقاومتی، تحقق‌بخش اقتصاد اسلامی» ظهر پنج‌شنبه با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری، در سالن همایش‌های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.

در این کنگره که برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، شورای فقهی بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیران و مسئولان ارشد استان قم حضور داشتند، از تعدادی صنایع و واحدهای برتر نیز به پیشنهاد سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی تقدیر شد.

حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در این همایش گفت: سودهای بانکی در اختیار تولید و اقتصاد ملی نیست و بانک‌ها با این نرخ‌های سود، سرمایه را از سطح جامعه جمع می‌کنند.

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در این همایش گفت: مردم اعتماد خود را به بانک‌ها از دست داده‌اند، معوقات افزایش پیدا کرده و توجهی به پرداخت معوقات ندارند.

همچنین سیدعلی موسوی‌دریاباری مدیرعامل موسسه آرام میهن اسلامی در سخنانی پیگیری تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی را در راستای توانمندسازی اقتدار ملی دانست.

تبیین مبانی و مولفه‌های فقهی اقتصاد مقاومتی از منظر سیره معصومین(ع)، اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، بررسی جایگاه اقتصاد مقاومتی در اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران)، الگوهای توسعه اقتصاد مقاومتی و تجاری با جامعه جهانی، اصلاح نظام بانکداری متناسب با توسعه اقتصاد مقاومتی، بررسی نقش دستگاه قضایی در مبارزه با اخلالگران اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه فرهنگ و رسانه در پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (تبیین و بازسازی سبک زندگی مردم بر اساس الزامات اقتصاد مقاومتی)، الزامات راهبردی و زیرساختی اجرای توانمندانه اقتصاد مقاومتی در بستر ساختارهای اجرایی و بروکراسی‌های متداول اداری، جایگاه و چگونگی نقش‌آفرینی نهادهای نظارتی(شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و ...) در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، محورهای این کنگره بود.