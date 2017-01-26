هفته هجدهم کورس اسبدوانی پاییزه گنبد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته هجدهم این رقابت‌ها عصر پنجشنبه ۶۹ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در هفت دور هزار و هزار و ۲۰۰ متری با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان بیش از ۶۵ میلیون تومان جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های هفت گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن سه و چهار ساله با امتیاز صفر به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که اتانفس انفاس با اسب جقال بیک زودتر از خط پایان گذشت و علی رجال با اسب گل ماسان و مبین قلرعطا با اسب روزگار سنجر به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های دوخون دو ساله با امتیاز صفر به مسافت هزار متر بود که عبدالرحیم آرمیده با اسب نوگل عنوان اول را به دست آورد و امان محمد قلرعطا با اسب آیدینا و ابوطالب چاریزاده با اسب خط شکن به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های دوخون دو ساله و دو تا ۶ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که بنیامین جرجانی با اسب کوانتوم موفق به کسب مقام اول شد و امین محمدی با اسب امیر پاشا و آق اویلی بشگرد با اسب ابرو به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های تروبرد داخلی دو ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار متر شکل گرفت که بنیامین جرجانی با اسب لطیفه زودتر از خط پایان عبور کرد و جواد آچاک با اسب بورن توران و محمد خوجملی با اسب جاست جونی به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های تروبرد داخلی سه ساله و هشت تا ۱۲ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که بنیامین جرجانی با اسب نیمار نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و یاسر جرجانی با اسب مگارا و امین محمدی با اسب ماه هج نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم اسب‌های دوخون سه و چهار ساله و ۱۶ تا ۲۲ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که بنیامین جرجانی با اسب الچی بای موفق به کسب مقام اول شد و نادر صالح پور با اسب بوی بلا و نورمحمد بهادر با اسب پانیل به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور هفتم و پایانی اسب‌های ترکمن سه و چهار ساله و دو تا ۶ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که بنیامین جرجانی با اسب سارینا موفق به کسب مقام اول شد و پیمان قلرعطا با اسب خورشید سنجر و قربانگلدی دهش با اسب مستایا به ترتیب دوم و سوم شدند.

لازم به ذکر است؛ هفته نوزدهم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد، عصر جمعه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار خواهد شد.

مدیریت برگزاری رقابت‌های کورس اسبدوانی در گلستان پس از حدود دو دهه به استان واگذار شد و در این فصل هیئت سوارکاری شهرستان گنبدکاووس به عنوان مجری این رقابت‌ها را برگزار می‌کند.

مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.