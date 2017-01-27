مدارس ابتدایی ایلام در شیفت صبح فردا تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل بارش برف ولغزندگی سطح معابر عمومی مدارس پیش دبستانی و ابتدایی ایلام، چوار، ملکشاهی، ایوان، چرداول، بخش کارزان و بخش میمه در شیفت صبح فردا شنبه ۹ بهمن تعطیل اعلام می شود.

به گفته کارشناسان هواشناسی این سامانه بارش زا به صورت متناوب تا یکشنبه میهمان استان است.

در برخی مناطق از جمله شهر ایلام امشب دمای هوا به ده درجه سانتیگراد زیر صفر می رسد.

نشست فوق العاده مدیریت بحران استان هم به منظور تصمیم گیری درباره شروع فعالیت مدارس و بررسی مسیرهای مواصلاتی استان لحظاتی پیش در استانداری به پایان رسید.