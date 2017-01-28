شهرستان عسلویه ۱۹ مدرسه فاقد فضا و فرسوده دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش بوشهر، حسین احمدی در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان عسلویه به کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش عسلویه اشاره کرد و اظهار داشت: راه حل این مسئله اخذ ردیف استخدامی برای داوطلبان کنکور سراسری و فارغ التحصیلان بومی است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۸۶ نفر از فارغ التحصیل بومی با مدارک کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد داوطلب خدمت در آموزش و پرورش هستند.

احمدی یادآور شد: در دو سال گذشته ۷۰ نفر از نیروهای بومی به صورت حق‌التدریس جذب آموزش و پرورش عسلویه شده‌اند.

وی با بیان این که نظر خواهی از مدیران مدارس، دانش آموزان، اولیا و کارشناسان اداره نشان می‌دهد که کیفیت تدریس نیروهای بومی رضایت بخش است، اضافه کرد: با نهادینه کردن بومی گزینی مشکلات مالی آموزش و پرورش کمتر خواهد شد.

این مقام مسئول افزود: امید است با پیگیری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، استانداری و فرمانداری شهرستان عسلویه، سهمیه شهرستانی خاصی به داوطلبان کنکور در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی اختصاص یابد.

مدیر آموزش و پرورش عسلویه، از ۱۹ مدرسه فاقد فضا، تخریبی و فرسوده در شهرستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با تعامل سازنده‌ای که شرکت‌های پتروشیمی مستقر در منطقه با آموزش و پرورش شهرستان دارند به تدریج مشکلات این مدارس مرتفع شود.