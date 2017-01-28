آلمان، اروپا را به مقابله با سیاستهای اقتصادی ترامپ فراخواند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ساعاتی پیش آلمان، اتحادیه اروپا را به سرعت بخشیدن به روابط تجاری با تعداد بیشتری از کشورها از جمله کشورهای آسیایی فراخواند و خواستار آن شد که اروپا به حمایت بیشتر از تجارت آزاد در قسمت های مختلف دنیا بپردازد.

این تصمیم آلمان پاسخی به سیاست های بدبینانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ایجاد محدودیت در تجارت آزاد اتخاذ شده است.

در همین حال آلمان در بیانیه ای خطاب به وزرای اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در بروکسل دور هم گرد آمده بودند اعلام کرد، دیدگاه دونالد ترامپ و نیز خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می‌تواند خطراتی را برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.

در این بیانیه همچنین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شده تا سیاست های مشترک خود را در حوزه دفاعی، دیپلماسی و نیز اقتصادی تقویت کنند.

آلمان از کشورهای این اتحادیه خواست که با در پیش گرفتن روابط تجارت آزاد و نیز توسعه همکاری های بین المللی، نسبت به سیاست های دونالد ترامپ، عکس العمل به موقعی نشان دهند.

آلمان خطاب به کمیسیون اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد، مذاکرات سازنده با ۱۲ کشور که عمدتا آسیایی هستند را با جدیت و به صورت سازنده دنبال کند.

این کشورها شامل اندونزی، فیلیپین، مالزی، هند، چین، ویتنام، سنگاپور، ژاپن، تایلند، میانمار، استرالیا و نیوزلند هستند.