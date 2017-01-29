تکنیک های جراحی قلب جنین بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا دهستانی دبیر اجرایی پنجمین کنگره بین‌المللی مشترک قلب و عروق ایران، گفت: این کنگره با همکاری انجمن جراحان قلب، بیهوشی قلب و قلب ایران از ۳ تا ۶ اسفند ۹۵ در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.

وی افزود: جراحان قلب، قلب اطفال، فیریوتراپست ها، بیهوشی قلب و پرفیوژنیست ها جامعه هدف این کنگره هستند.

دهستانی تصریح کرد: پزشکان و صاحب نظرانی از کشورهای آمریکا، آلمان، بلژیک، هندوستان، ژاپن، اسپانیا و مصر در این گردهمایی حضور خواهند داشت.

به گفته وی، پروفسور «فریزر» که تبحر ویژه ای در جراحی قلب کودکان دارند نیز به این کنگره دعوت شده است.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار کرد: در این گردهمایی بزرگ علمی پزشکان داخلی و خارجی به بحث و تبادل نظر در خصوص آخرین دستاوردهای حوزه تشخیص و درمان بیماری های قلب و عروق می پردازند.

وی افزود: همچنین در این کنگره تکنیک های جراحی قلب جنین نیز مطرح می شود و پزشکان ما می توانند تجربیات خوبی در این خصوص کسب کنند.

دهستانی درباره امتیاز بازآموزی این کنگره، گفت: شرکت در این کنگره برای متخصصان قلب، قلب کودکان، جراحان قلب، متخصصان بیهوشی قلب و فوق تخصص های قلب دارای ۲۰ امتیاز بازآموزی است.

وی افزود: البته برای پرستارها، متخصصان اخلاق پزشکی، پزشکی قانونی، داروسازان، پزشکی هسته ای و پزشکان عمومی امتیاز بازآموزی در نظر گرفته شده است.

دهستانی با بیان اینکه ارسال مقاله تا ۱۰ بهمن ادامه دارد، گفت: علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت www.iscs.org.ir مقالات خود را ارسال کنند.