تغییر نظام آموزشی حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان

حجت الاسلام روح الله حریزاوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نظام جدید آموزشی حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان گفت: در حال حاضر مشغول آماده سازی نظام آموزشی حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان برای عرضه در هیات امنای حوزه های علوم اسلامی هستیم.

وی ادامه داد: در صورت تصویب نهایی هیات امنای حوزه های علوم اسلامی، دوره آموزشی حوزه های علوم اسلامی از یک دوره سه ساله به سه دوره یکساله تغییر خواهد یافت.

مدیر حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان خاطرنشان کرد: پیشنهاد کرده ایم، دوره مقدماتی به صورت یکساله برگزار شود و چهار درس اصلی شامل نظام اندیشه اسلامی، نظام اندیشه باطل، رسالت الهی و درس اخلاق به علاوه برنامه مباحثه عمومی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در صورت تصویب هیات امنای حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان از مهر ماه سال آینده نظام جدید آموزشی حوزه های علوم اسلامی اجرایی می شود.

حجت الاسلام حریزاوی افزود: با تغییراتی که انجام خواهدشد، یک دوره عمومی ۳ ساله به سه سطح کوتاه مدت، عمومی، تکمیلی و تخصصی تبدیل می شود.

وی ادامه داد: در نظام آموزشی سه ساله به علت طولانی مدت بودن دوره، در میانه راه با تعداد زیادی ریزش مواجه بودیم که با تغییراتی که پیش بینی شده این ریزش را دیگر نخواهیم داشت.