آلایندگی های متحرک از دغدغه های اصلی عرصه زیست محیطی است

محمود رضا سعید پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توجه همگانی برای حفظ سلامت زیست محیطی اظهار داشت:بدون تردید تشدید آلایندگی ها با تهدیداتی همراه خواهد بود که انسان و بسیاری از موجودات زنده دیگر را در معرض مخاطرات و آسیب هایی جدی قرار می دهد.

سعید پور گفت:با چنین اوصافی، مجموعه محیط زیست تلاش می کند تا نهایت توان و انرژی خود را برای مهار و کنترل کانون های آلاینده به کار ببرد.

وی افزود:با یک بررسی و مقایسه اجمالی در میان تهدیداتی که عرصه محیط زیست را به چالش می کشد، به این واقعیت پی می بریم که عمده دغدغه ها به کانون های آلاینده متحرک و یا همان وسایل نقلیه سبک و سنگین معطوف می شود.

رئیس اداره محیط زیست شهریار گفت: نظارت و کنترلِ واحدهای صنعتی و تولیدی به مراتب با سهولت هر چه بیشتری محقق می شود، زیرا بقا و استمرار چنین فعالیت هایی، منوط به رعایت استانداردهای لازم خواهد بود.

سعید پور عنوان کرد:در شرایطی که نظارت و بازرسی در خصوص وسایل نقلیه با پیچیدگی ها و دشواری های خاصی همراه می شود، احتمال انتشار و تشدید آلایندگی ها نیز به همان میزان افزایش خواهد یافت.

وی افزود:این دغدغه زمانی پر رنگ تر می شود که محیط زیست بر حَسَبِ شرح وظایف تعریف و تعیین شده، نقشی در کنترل آلایندگی وسایل نقلیه ایفا نمی کند و این مهم با تعریف ابزارهایی بازدارنده همچون توقیف یا جریمه خودرو بر عهده دستگاه های انتظامی همچون پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی گذاشته شده است.

رئیس محیط زیست شهریار عنوان کرد:اگر چه پلیس در این حوزه با اجرای طرح ها و دستورکارهای مقتضی نسبت به کنترل و مهار آلایندگی ها مبادرت می ورزد، اما اتکا به یک مجموعه یا ارگانی خاص برای غلبه بر چنین تهدیداتی، آنچنان که باید به حصول دستاورد موثر و شایسته ای منتهی نخواهد شد.

سعید پور یادآور شد:به نظر می رسد نقش صنایع تولید کننده وسایل نقلیه و توجه مضاعف این مراکز به سلامت زیست محیطی به مثابه حلقه مکملی است که ضریب و زمینه انتشار آلایندگی های زیست محیطی را در عرصه مذکور به حداقل ممکن کاهش می دهد و در نهایت تمامی جامعه از ثمره حاصل شده در این عرصه، بهره مندخواهد شد.