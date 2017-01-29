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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۷:۱۰

با ادامه یافتن برودت هوا؛

مدارس دماوند و رودهن در نوبت صبح تعطیل شد

مدارس دماوند و رودهن در نوبت صبح تعطیل شد

شرق استان تهران-با ادامه یافتن برودت هوا در شرق استان تهران، مدارس تمامی مقاطع تحصیلی در دماوند و رودهن و مدارس ابتدایی و پیش دبستانی پردیس در نوبت صبح تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برودت هوا در شرق استان تهران همچنان ادامه دارد و همین امر باعث شده تا مدارس این مناطق برای دومین روز متوالی با تعطیلی مواجه شود.

بر اساس تصمیم آموزش و پرورش، مدارس تمامی مقاطع تحصیلی دماوند و رودهن در نوبت صبح به علت برودت هوا تعطیل است.

همچنین با تصمیم آموزش و پرورش، تمامی مدارس ابتدایی و پیش دبستانی در شهرستان پردیس نیز به علت برودت هوا در نوبت صبح تعطیل است.

دانش آموزان سایر مقاطع تحصیلی در شهرستان پردیس و مناطق مختلف استان تهران تعطیل نبوده و باید به مدرسه بروند.

کد مطلب 3890232

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