احتمال مستثنی شدن فرهادی از قانون ترامپ مطرح است/حمایت ترایبکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پیپل، این سایت از قول یکی از منابع کاخ سفید که نامی از وی برده نشده نوشته است احتمالا فرهادی می‌تواند با اغماض از قانون ترامپ برای حضور در مراسم اسکار وارد خاک آمریکا شود. در این سایت نوشته شده هیچ جزییات بیشتری در این باره از سوی این منبع ذکر نشده است.

سایت پیپل نوشته است تلاش کرده تا با فرهادی یا استودیوی توزیع کننده فیلم «فروشنده» در آمریکا تماس بگیرد، اما موفق به این کار نشده است.

این در حالی است که لس‌آنجلس تایمز ضمن پوشش این خبر اعلام کرده خبر دیروز تریتا پارسی که توسط یک توییت اجازه نداشتن فرهادی برای ورود به خاک آمریکا را منتشر کرده، به گفته خود وی از منبع دست دومی بوده و اطمینانی درباره صحت این خبر وجود ندارد.

در عین حال پارسی در گفتگویی تلفنی با سی‌ان‌ان گفته است: فرهادی نمی‌تواند بیاید چون پاسپورت ایرانی دارد. هیچ راهی وجود ندارد مگر این که ترامپ بخواهد شخصا یک استثنا قایل شود.

پارسی گفته است، فرهادی باید تصمیم بگیرد که آیا در جستجوی نوعی استثنا است یا خیر.

سی ان ان نیز تاکید کرده که همه چیز از دیروز شروع شد و فرمانی که ترامپ برای منع ورود اتباع این هفت کشور مسلمان صادر کرده است.

در عین حال سی‌ان‌ان نیز بر صدور بیانیه از سوی آکادمی اسکار تایید کرده است.

توییتر جشنواره فیلم ترایبکا متعلق به رابرت دنیرو در نیویورک نیز تاکید دارد: این موقعیت قلب را می‌شکند و قابل قبول نیست.

سی ان ان نوشته است: انتظار می‌رود فیلمسازان و هنرمندان دیگر نیز درباره مورد فرهادی اظهارنظر و از وی پشتیبانی کنند.