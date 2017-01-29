آکادمی اسکار در حمایت از اصغر فرهادی بیانیه داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، با امضای فرمانی از سوی ترامپ مبنی بر ممانعت از ورود مسافرانی از ۷ کشور به خاک آمریکا، دیروز این احتمال مطرح شد که اصغر فرهادی کارگردان ایرانی نیز نمی‌تواند برای شرکت در مراسم اسکار وارد خاک آمریکا شود.

ساعتی پیش سخنگوی اسکار در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «آکادمی بدون درنظر گرفتن تفاوت‌های ملی، قومی یا مذهبی، دستاوردهای هنر فیلمسازی را که برای عبور از مرزها و صحبت کردن با تماشاگران جهانی است، تجلیل می‌کند. ما به عنوان حامی فیلمسازان – و حقوق همه انسان‌ها – در سراسر جهان بسیار نگرانیم که اصغر فرهادی کارگردان فیلم برنده اسکار «جدایی نادر از سیمین» از ایران، در کنار بازیگران و عوامل فیلم «فروشنده» که امسال نامزد اسکار است، از ورود به کشور منع شوند.»

این در حالی است که ترانه علیدوستی پیش از این در توییتی اقدام ترامپ را نژادپرستانه خواند و اعلام کرد در مراسم اسکار شرکت نمی‌کند.