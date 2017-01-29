کوروش ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در حوزه سلامت لرستان اظهار داشت: در این راستا احداث بیمارستان جایگزین شهدای عشایر در خرم آباد، دو بیمارستان در کوهدشت و دورود در دستور کار قرار گرفته که اقدامات اولیه در این زمینه انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه زمین های این بیمارستان ها تامین شده است عنوان کرد: ساخت ۱۰۰ هزار متر مربع مرکز بهداشتی و درمانی در مناطق روستایی و محروم یکی دیگر از پروژه های اقتصاد مقاومتی در سطح استان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه احداث این میزان فضای بهداشتی و درمانی در مرحله واگذاری به پیمانکار هستند عنوان کرد: ۵۰ درصد اعتبارات این پروژه ها از محل اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین و ما بقی از ظرفیت خیرین و استانداری لرستان استفاده می شود.