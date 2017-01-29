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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۸

در قالب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی؛

۳ بیمارستان در لرستان احداث می‌شود

۳ بیمارستان در لرستان احداث می‌شود

خرم‌آباد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از احداث سه بیمارستان در این استان در قالب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی خبر داد.

کوروش ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در حوزه سلامت لرستان اظهار داشت: در این راستا احداث بیمارستان جایگزین شهدای عشایر در خرم آباد، دو بیمارستان در کوهدشت و دورود در دستور کار قرار گرفته که اقدامات اولیه در این زمینه انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه زمین های این بیمارستان ها تامین شده است عنوان کرد: ساخت ۱۰۰ هزار متر مربع مرکز بهداشتی و درمانی در مناطق روستایی و محروم یکی دیگر از پروژه های اقتصاد مقاومتی در سطح استان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه احداث این میزان فضای بهداشتی و درمانی در مرحله واگذاری به پیمانکار هستند عنوان کرد: ۵۰ درصد اعتبارات این پروژه ها از محل اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین و ما بقی از ظرفیت خیرین و استانداری لرستان استفاده می شود.

کد مطلب 3890372

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